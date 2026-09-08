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Hudba

Horkýže Slíže slaví 35 let. Na největší koncert v historii kapely míří do O2 areny

Kultura
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Legendy slovenského punk rocku Horkýže Slíže jsou na hudební scéně 35 let. Tento divoký milník uctí koncertem připravovaným společně s týmem festivalu Rock for People 26. listopadu 2027 v pražské O2 areně.

Slovenská punk rocková kapela Horkýže Slíže chystá na listopad 2027 velký koncert v pražské O2 areně.
Slovenská punk rocková kapela Horkýže Slíže chystá na listopad 2027 velký koncert v pražské O2 areně.Foto: Rock for People Concerts
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„Lidi se nás pořád ptali, kdy uděláme tu O2 arenu, tak jsme podlehli nátlaku, vzali kalendář a řekli si, že pětatřicítka je ideální věk na to ji konečně zbourat,“ říká frontman kapely Peter Hrivňák neboli Kuko. Chystá se velkolepá show, kde nebudou chybět ani speciální hosté. Na to, kdo konkrétně dorazí, si ale budou muset fanoušci ještě chvíli počkat.

Pro zájemce bude připraven exkluzivní předprodej vstupenek od 10. září v 10:00. Prodej pro veřejnost pak startuje 11. září v 10:00 na webu Rock for People.

Horkýže Slíže a festival Rock for People k sobě neodmyslitelně patří už téměř 20 let. Kapela tu vystoupila poprvé v roce 2007 a od té doby je na festivalu jako doma. „Když jsme Slíže v roce 2007 zvali na Rock for People poprvé, vůbec nás nenapadlo, že si v našem areálu postaví druhý obývák. Už tehdy nám ale bylo jasné, že tahle chemie funguje neskutečně,“ říká s úsměvem zakladatel festivalu Rock for People Michal Thomes. 

Kapela Horkýže Slíže odehrála už přes 2000 koncertů, vydala 15 alb a dvě knihy. Stále je provází smysl pro humor a provokaci.
Kapela Horkýže Slíže odehrála už přes 2000 koncertů, vydala 15 alb a dvě knihy. Stále je provází smysl pro humor a provokaci. Foto: Rock for People Concerts

„Za ty roky jsme spolu všichni zažili tolik šíleností, že tohle propojení Horkýže Slíže a Rock for People přesunout do O2 areny je vlastně jen logické vyvrcholení jednoho dlouhého večírku,“ dodává manažer kapely a druhý ze zakladatelů festivalu Petr Fořt.

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Historie kapely se začala psát v slovenské Nitře roku 1992, kdy Peter Hrivňák – Kuko (zpěv, baskytara), Mário Sabo – Saboter (kytara) a Martin Košovan – Košo (bicí) dali dohromady hudební formaci pod názvem Horkýže Slíže. Od té doby koncertovali nejen na Slovensku a v Česku, ale zahráli si také ve Spojených státech amerických, Irsku, Anglii nebo Itálii. V roce 2012 pak přišli s vlastním festivalem Slížovica. Dnes Horkýže Slíže hrají ve složení Peter Hrivňák – Kuko (zpěv), Mário Sabo – Saboter (kytara), Juraj Štefánik – Doktor (kytara), Marek Viršík – Jean Claude Vandel (bicí) a Veronika Smetanová (baskytara).

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Za celou dobu své existence neztratili členové smysl pro svérázný jazykový i epický humor, parodii a provokaci. Slíže odehráli přes 2000 koncertů, vydali 15 alb, dvě knihy, na YouTube se pyšní více než 100 miliony zhlédnutí a před několika lety byli v anketě Český Slavík diváky oceněni jako druhá nejoblíbenější slovenská kapela. Hity jako Malá Žužu, Silný refrén, Nazdar!!!, R'n'b Soul nebo A já sprostá jsou dnes už legendární.

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