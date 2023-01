"Homopropaganda za milion." Polští politici kritizují koncert kapely Black Eyed Peas

Členy polské vlády rozdělilo vystoupení americké kapely Black Eyed Peas, která na silvestrovském koncertu vysílaném veřejnoprávní televizí TVP podpořila queer osoby. Hudebníci měli duhové pásky na rukávě. Svůj hit Where Is the Love věnovali Ukrajině a "všem, kteří v uplynulém roce čelili nenávisti: židovské, africké a LGBTQ komunitě, které všechny milujeme," řekl zpěvák Will.i.am.

Zkratky LGBT nebo LGBTQ označují široké spektrum sexuálních a genderových identit včetně leseb, gayů, bisexuálů, transgender osob a dalších. Pořad sledovalo 8,3 milionu lidí v televizi, přes 65 tisíc koncert zažilo na místě, uvedl deník Gazeta Wyborcza. Reakce rozdělily polskou vládu. Ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro označil LGBT komunitu za "symbol útlaku", jeho náměstek Marcin Warchol si stěžuje na "LGBT propagandu" a náměstek ministerstva zemědělství Janusz Kowalski koncert zkritizoval jako "homopropagandu za milion dolarů". Všichni tři jsou členy malé strany Solidární Polsko, na které je závislá vládní většina v Sejmu. Black Eyed Peas na #SylwesterMarzeń: Fajnie Polacy, że pomagacie Ukraińcom, ale naszą piosenkę dedykujemy prześladowanym Żydom, Afrykanom i LGBT.



Aha. pic.twitter.com/9TDdhZhV9i — Paweł Rybicki (@Rybitzky) December 31, 2022 Dlouhodobě euroskeptický ministr Ziobro se hodlá zeptat premiéra, zda odvysíláním koncertu ve veřejnoprávní televizi Polsko "udělalo další ústupek diktátu Evropské unie". Země už několik let vede spor s Evropskou komisí o nezávislost justice, kvůli němuž Brusel odmítl vyplatit Polsku desítky miliard eur z takzvaného fondu obnovy. Premiér Mateusz Morawiecki ohledně silvestrovského koncertu zvolil smířlivější tón. Jeho strana Právo a spravedlnost sice "dbá na rodinu a zachování hodnot, které jsou blízké naprosté většině Poláků", zároveň je ale tolerantní a respektuje jiné názory, uvedl. "V žádném případě nehodláme cenzurovat umělecké vyjádření," cituje premiéra z tiskové konference týdeník Wprost. Také poslankyně za jeho stranu Joanna Lichocka, která je členkou Národní mediální rady, vyzvala kolegy, aby se o silvestru bavili a nevyvolávali zbytečné spory. Black Eyed Peas byli hvězdami silvestrovských oslav polské veřejnoprávní televize TVP nazvaných Silvestr snů, které se konaly v turistickém středisku Zakopané. Původně zde měla zazpívat Melanie C z britské dívčí skupiny Spice Girls, účast však odvolala poté, co ji uživatelé na sociálních sítích upozornili, jak kriticky se polská televize vyjadřuje k sexuálním menšinám. "Ve světle některých záležitostí, na které jsem byla upozorněna a které se neslučují s komunitami, jež podporuji, bohužel nebudu moci vystoupit na silvestra v Polsku," zdůvodnila zpěvačka. Homopropaganda w TVP za 1 milion dolarów. To nie była dobra zmiana.



Wstyd. — Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) December 31, 2022 Místo ní pořadatelé na poslední chvíli oslovili R&B a hiphopovou sestavu Black Eyed Peas, která existuje od 90. let minulého století a největší slávy dosáhla se zpěvačkou Fergie. Ta už dnes členkou formace není. Na pódiu v Zakopaném frontmana Will.i.ama doplnili rapeři apl.de.ap, Taboo a zpěvačka J. Rey Soul. Všichni čtyři měli celou dobu duhové pásky na rukávech. Frontman se ke kauze vyjádřil ještě později na sociálních sítích. Tam mu uživatelé včetně polského náměstka Warchla připomněli, že před třemi roky vystoupil v Dubaji a vloni v Saúdské Arábii, kde je homosexualita ilegální a soudy ji trestají v nejzazších případech až rozsudkem smrti. Související Odporuje jejím hodnotám. Členka Spice Girls zrušila koncert v polské televizi Zpěvák odvětil, že v Dubaji a Saúdské Arábii byl "šířit lásku" a že podle něj lepší než bojkot je pokusit se inspirovat místní politiky ke změně. "Na všech těchto koncertech jsme zpívali Where Is the Love," napsal Will.i.am v narážce na jejich protiválečný hit volající po pospolitosti z roku 2003, před nímž měl proslov také v polské televizi. "Místo abychom dnes šířili lásku, šíříme nepřátelství, místo abychom se čím dál víc vzájemně chápali, vzdalujeme se pospolitosti," stěžuje si hudebník. Konzervativní polští politici včetně vládní strany poslední roky často kritizují queer osoby. V roce 2019 prezident Andrzej Duda řekl, že hnutí za práva homosexuálů představuje větší nebezpečí než komunismus. Arcibiskup Marek Jedraszewski prohlásil, že Polsko je v obležení "duhového moru". Země v posledních letech zažívá více slovních i fyzických útoků vůči příslušníkům menšin. Přes sto měst a oblastí přijalo rezoluce odsuzující "ideologii LGBT" a zřizující takzvané "zóny bez LGBT". Tlak přichází také z veřejnoprávní televize TVP. "Kritizuje opozici stejně jako organizace, které se stavějí proti vládní politice, například v otázkách životního prostředí nebo sexuálních menšin. Veřejnoprávní média se stala nástrojem vládní propagandy," konstatuje Wojciech Adamczyk z poznaňské Univerzity Adama Mickiewicze. Polsko právně neuznává sňatky a civilní svazky osob stejného pohlaví, tyto páry také nemají právo adoptovat děti. Video: V polské televizi podpořila LGBT. Nečekala jsem, že by to někoho mohlo stát místo, říká 21:20 Zpěvačka Karin Ann v ranním vysílání polské televize TVP2 podpořila LGBT osoby. Moderátoři se ke mně po vysílání otočili zády, řekla předloni v DVtv. | Video: Michael Rozsypal