Britský hudební festival Glastonbury v roce 2027 uvede britské zpěváky Harryho Stylese a Sama Fendera, americkou zpěvačku Billie Eilish nebo legendu pop music Cher. Ve středu o tom informovali pořadatelé festivalu, který se příští rok vrátí po dvouleté pauze.
Agentura Reuters uvedla, že Harry Styles, který nedávno zakončil sérii 30 koncertů v newyorské Madison Square Garden, na Glastonbury vystoupí poprvé. Svoji premiéru na něm zažije také písničkář Sam Fender. Americká zpěvačka Cher, která příští rok oslaví 81. narozeniny, se představí v programu určeném hudebním legendám. Billie Eilish mezi tzv. headlinery jednoho z nejslavnějších festivalů na světě patřila už v roce 2022.
V letošním roce se festival neuskutečnil kvůli pravidelné přestávce, která umožňuje regeneraci zemědělské půdy, na níž se akce koná. Každoročně na ni přijíždí kolem 200 000 lidí. Vstupenky na příští ročník, který se uskuteční od 23. do 27. června 2027, se začátkem října vyprodaly za 42 minut a cena jednoho lístku včetně rezervačního poplatku činila 408 liber (asi 11 950 Kč).
První ročník se na rodinné farmě mezi vesnicemi Pilton a Pylle konal v roce 1970. Jde o akci s hudbou nejrůznějších žánrů a bohatým doprovodným programem v podobě divadla, diskusí či promítání filmů. Příští rok se návštěvníci mohou těšit i na britské Massive Attack, elektronické duo Chase & Status nebo na Lily Allenovou.
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