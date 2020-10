Svůj nejslavnější hit neukradli. Led Zeppelin vyhráli spor o Stairway to Heaven

Britská rocková kapela Led Zeppelin vyhrála soudní spor kvůli údajnému plagiátorství jedné ze svých nejslavnějších písní Stairway to Heaven.

Nejvyšší soud USA se v pondělí odmítl věcí zabývat, což znamená, že platí rozhodnutí odvolacího soudu z letošního března ve prospěch slavné skupiny.

Jak připomíná agentura Reuters, Led Zeppelin čelili obvinění, že ukradli úvodní kytarový motiv svého velkého hitu Stairway to Heaven z roku 1971, a to z instrumentální skladby Taurus od skupiny Spirit.

Zpěvák Led Zeppelin Robert Plant a kytarista Jimmy Page se soudili pět let, a to i přesto, že autor songu Taurus Randy Wolfe, známý pod uměleckým jménem Randy California, v roce 1997 utonul a při za něj vedl zmocněnec.

Šlo o jeden z nejsledovanějších sporů o autorská práva v hudebním průmyslu. Pokud by prohráli, Page s Plantem by bývali museli zaplatit až miliony dolarů jako odškodné. Podle dostupných údajů Stairway to Heaven vydělala v přepočtu přes 12 miliard korun. Jen za pět let, kdy probíhal soudní spor, streamy a prodeje Stairway to Heaven přinesly dalších 78,2 milionu korun, doplňuje BBC.

Oba hudebníci tvrdili, že své mistrovské dílo složili v odlehlé chatě ve Walesu.

Page roku 2016 řekl, že v 60. letech slyšel v rádiu několik skladeb od Spiritu, ale Taurus mezi nimi nebyl. Desku, na níž píseň je, sice má doma, je to ale jedno z více než 9000 alb ve sbírce a neví, kdy jej pořídil. Řekl také, že si nevybavuje společné turné se Spiritem a že kapelu nikdy neslyšel hrát naživo.

Poprvé tak skladbu Taurus slyšel až nedávno, kdy ho několik lidí upozornilo na její podobnost s patrně největším hitem Led Zeppelin Stairway to Heaven. "Bylo to pro mě něco naprosto neznámého," řekl Page o skladbě od Spiritu.

Skladbu Stairway To Heaven vydali Led Zeppelin roku 1971. | Video: Atlantic Records

Se zpěvákem Plantem argumentovali, že sled akordů použitý v předehře ke Stairway to Heaven je obvyklý a nemůže se na něj vztahovat právní ochrana.

Porota tehdy dospěla k závěru, že sporná pasáž ve své podstatě není shodná se skladbou Taurus.

Druhá strana naopak tvrdila, že Led Zeppelin melodii převzali poté, co vystoupili ve stejný večer jako kapela Spirit jednoho dne roku 1970 v klubu v anglickém Birminghamu. Stairway to Heaven byla vydána o rok později.

Původní baskytarista skupiny Spirit Mark Andes tvrdil, že se před koncertem potkal s Robertem Plantem a po vystoupení s ním hrál kulečník. Plant si na to u soudu nevzpomněl, což vysvětloval i tím, že cestou domů v autě boural. S manželkou si oba poranili hlavy poté, co jimi narazili do čelního skla Plantova vozu.

Skladba Spirit od skupiny Taurus z roku 1968. | Video: Epic Records

Francis Malofiy, jenž zastupoval žalující stranu, v pondělí prohlásil, že Led Zeppelin "vyhráli díky technikalitě" a že několikaletý soudní spor splnil účinek.

"Dnes už svět ví, že Randy California složil úvod ke Stairway to Heaven, že Led Zeppelin jsou největší umělečtí zloději všech dob a že soudy jsou stejně nedokonalé jako rockové hvězdy," nechal se slyšet Malofiy.

Agentura AP v březnu napsala, že z rozhodnutí odvolacího soudu by se mohl stát precedens pro celou řadu sporů o autorství písní. Těmi posledními bylo rozhodnutí poroty, že americký zpěvák Robin Thicke okopíroval části skladby Marvina Gaye Got To Give It Up, nebo loňský verdikt, podle nějž zpěvačka Katy Perry ukradla ve svém hitu Dark Horse část křesťanské rapové písně.