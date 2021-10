Herce Jiřího Suchého z představení v Semaforu odvezla záchranná služba, už je doma

Přímo z představení v pražském Divadle Semafor odvezla záchranná služba herce Jiřího Suchého. V neděli večer to napsal server iDnes.cz, informaci potvrdila mluvčí služby. Devadesátiletý herec a textař už se z Ústřední vojenské nemocnice vrátil domů.

Podle serveru se Suchému v průběhu odpoledne nazvaného Pochodem vchod aneb Zastavit stát, kde promítal nový film a zpíval písně na téma vojna, udělalo nevolno. „Mohu potvrdit, že jsme zasahovali na Dejvické ulici. Devadesátiletého muže jsme odvezli do Ústřední vojenské nemocnice, byl při vědomí,“ potvrdila webu mluvčí záchranky Jana Poštová.

Web Irozhlas.cz před nedělní 22. hodinou s odvoláním na svůj zdroj napsal, že Suchý byl odvezen na vyšetření kvůli slabosti po střevní chřipce, už se ale vrátil. Že je v pořádku doma, serveru potvrdila produkční divadla Semafor Lenka Řiháčková.

Textař, skladatel, literát, herec a principál Semaforu oslavil 90. narozeniny předminulý týden. Při té příležitosti v rozhovoru pro Aktuálně.cz mluvil právě o chystaném snímku. "V době koronaviru jsem natočil celovečerní film, dokument, který jsme točili ve dvou. Dva lidi v jednom bytě: já a moje asistentka Ajrín, Irena Zlámalová, která je jedinečná fotografka, ale kameru měla prvně v ruce. Ve druhém bytě, v Kobylisích, úplně někde jinde, tam to jeden hoch stříhal," řekl Suchý.

"Je to o vojně, o armádě, jmenuje se to Pochodem vchod aneb Zastavit stát. Zanedlouho to bude mít premiéru v Semaforu. To jsem točil během koronaviru, kdy jsme nehráli, abych nezahálel," dodal.

Začátkem září Suchý zpíval na akci Prague Sounds, kterou na hladině Vltavy uspořádal festival Struny podzimu. "Před výkonem Suchého lze jen smeknout. Z každého jeho pohybu, z každého jeho gesta bylo cítit, že pro koncertní nebo divadelní pódium žije a dýchá," napsal kritik Josef Vlček. 31. října opět na Strunách podzimu čeká Suchého recitál v Rudolfinu.

Vydavatelství Supraphon nedávno začalo prodávat box s patnácti disky nazvaný Ďáblova dobře placená procházka z Vinohrad. Obsahuje kompletní záznamy devíti her Suchého a jeho někdejšího kolegy Jiřího Šlitra z let 1959 až 1964 jako Dobře placená procházka, Ďábel z Vinohrad, Poslední štace nebo Jonáš a dr. Matrace.

Suchého obrazy, plakáty z her i dosud nezveřejněné fotografie tvoří výstavu, která se do 24. října koná v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci. Pražané mohou do 16. října spatřit Suchého litografie v Galerii Smečky.