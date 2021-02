Havelka: S prasklou páteří jsem mohl ležet a nadávat. Raději jsem se změnil

S hudebníkem Václavem Havelkou o šesti týdnech nehybnosti, ranní modlitbě za otevřenost a padesáti pandemických písních, z nichž dvě zazní v tomto podcastu.

Bez koncertů, bez turné, bez publika - zdálo by se, že pro tak ambiciózního a tvrdě pracujícího hudebníka, jako je Václav Havelka, musí pandemie znamenat tvrdý náraz do zdi.

Dokud jej vir nezastavil, hrál se svou kapelou Please the Trees po Česku, Evropě, Kanadě i Spojených státech, kde také vznikla jejich prozatím poslední deska Infinite Dance. Vystupovali na podporu šumavské divočiny a objížděli štace se souborem současného tance 420People i seniorským pěveckým sborem Elpida. V mezičase natáčeli hudbu k filmům. S tím vším je už ale přes rok konec.

Podcast s Václavem Havelkou si můžete poslechnout zde:

V Havelkově případě však pandemii předcházela změna osobní, vnitřní. "Procházel jsem těžkým obdobím, které vyústilo v operaci prasklé páteře, po níž jsem musel šest týdnů ležet. Buďto s tím budu bojovat, nadávat a všechny obviňovat, nebo to přijmu jako prostor k proměně," popisuje Havelka své tehdejší rozpoložení.

Stav, kdy byl dlouhé dny nucen nehybně ležet na zádech, dnes označuje za dobu, během níž se "prokousal sám k sobě". Když se pak konečně mohl zvednout z postele, přišla první karanténa.

"Práce je to, co mě v životě zajímá. Dřív to byla jen práce na hudbě, teď je to i práce na sobě," říká Havelka, který v době pandemické pěstoval na venkově bylinky a dnes učí děti v alternativní škole nedaleko hlavního města.

3:09 Václav Havelka hraje Fun Times In Babylon od Fathera Johna Mistyho. | Video: Václav Havelka

Proměnil se i jeho vztah k hudbě. V časech vypjaté snahy znít originálně Havelka týden za týdnem natáčí a na sociálních sítích zveřejňuje písně svých oblíbenců, kteří jej utvářeli hudebně i myšlenkově. Součástí dnešního rozhovoru jsou proto i dvě z nich, konkrétně od písničkářů Becka a Fathera Johna Mistyho.

Vítejte u podcastu Na dotek. Hostem Petra Viziny je dnes hudebník Václav Havelka. K poslechnu na platformách SoundCloud, Spreaker, Google Podcasts, Spotify i Apple Podcasts.