Pestřejší než kdy dřív. Favority na ceny Grammy jsou ženy a nováčci

Popová i rapová hudba musí stranou. Favority na letošní ceny Grammy, které budou uděleny v noci z neděle na pondělí, jsou zpěvačky Billie Eilish a Rosalía nebo skupina Bon Iver. Společné mají to, že tradiční žánry obracejí naruby a míchají s dalšími styly.

Ikona náctiletých Billie Eilish, ke svému tělu pozitivně se stavící raperka a zpěvačka Lizzo nebo gay country raper černé pleti Lil Nas X získali nejvíc nominací. A obecně na tomto seznamu převažují nováčci a ženy nad etablovanými interprety typu zpěvačky Taylor Swift nebo písničkářů Eda Sheerana a Bruce Springsteena.

Přestože už před třemi roky se nejžádanějšími žánry v USA místo rocku staly rap a R&B, o čtyři hlavní Grammy - za desku, nahrávku, píseň a talent roku - usilují umělci, kteří se podobným škatulkám vzpírají.

Osmnáctiletá Billie Eilish má za sebou průlomový rok s hity jako Bad Guy nebo All the Good Girls Go to Hell. Oba pochází z debutové desky, kterou se svým bratrem Finneasem nahrála v jeho losangeleské ložnici.

"To, co dělá Billie Eilish, je jedinečné," míní Melinda Newmanová, výkonná šéfka nashvillské a západoamerické sekce hudebního časopisu Billboard. "Záběrem sahá přes alternativu, rock, pop i alternativní pop. Její hudba je výsledkem jakéhosi zvláštního, nepopsatelného mixu žánrů, který čerpá z mnoha různých stylů," popisuje.

Billie Eilish získala šest nominací včetně těch pro album, nahrávku a píseň roku. Stejně tak může obdržet sošky pro nejlepší popový sólový výkon nebo Grammy pro talent roku.

Jedenatřicetiletá Lizzo, která má klasickou průpravu ve hře na flétnu, může dostat ještě o dvě Grammy víc, celkem osm. Nominace nasbírala v žánrech urban, R&B i pop. A na šest Grammy je nominován dvacetiletý raper Lil Nas X, který vloni uspěl s country-rapovým hitem Old Town Road, natočeným se zpěvákem Billym Rayem Cyrusem.

Skladba Good As Hell od Lizzo pochází z jejího EP Coconut Oil. | Video: Atlantic Records

O desku roku bude soupeřit také zpěvačka Lana del Rey, která míchá vše od orchestrálního popu po psychedelický rock. Nominována je za nahrávku nazvanou Norman Fucking Rockwell.

"Ceny Grammy zjevně pracují na tom, aby byly pestřejší a inkluzivnější než dřív. To se týká i těch, kdo vybírají vítěze. Podle mě je to vidět už na pestrosti letošních nominací," míní Newmanová z Billboardu.

Stejnou pestrost odrážejí i nominace pro talent či nováčka roku. V této kategorii může uspět španělská zpěvačka Rosalía, kterou ovlivnila hudba tak rozličná jako flamenco a reggaeton, dále britská zpěvačka Yola, jež svou tvorbu charakterizuje jako country-soul, nebo neworleanská sestava Tank and the Bangas. Ta kombinuje rock, soul a hiphop s mluveným slovem.

Rosalíin klip ke skladbě Malamente už na YouTube vidělo 121 milionů lidí. | Video: Sony Music

Už před udílením cen je jasné, kdo letos na Grammy neuspěje: desetinásobná držitelka těchto cen Taylor Swift se už podruhé za sebou neprobojovala do klání o nejlepší album ani nahrávku roku, přestože její loňská deska Lover patřila v popu k těm nejprodávanějším.

Pouze na jedinou Grammy byl nominován tříčlenný boyband Jonas Brothers - a veteráni Madonna s Brucem Springsteem nemohou uspět ani v jedné kategorii.

Ceny Grammy se předávají v noci z neděle na pondělí, v Americe je vysílá televize CBS, na stanici ČT art přenos, tlumočený Danou Hábovou a komentovaný hudebním novinářem Honzou Dědkem, začíná v pondělí ve 2 hodiny ráno.