Grammy míří do Hostivaře. Je to náš vrchol, říká šéf českého orchestru

Úspěch na předávání amerických hudebních cen Grammy označuje Jan Hasenöhrl za dosavadní nahrávací vrchol Českého národního symfonického orchestru. Jím vedené těleso uspělo v kategorii nejlepší aranžmá, nástroje a zpěv se skladbou To The Edge of Longing. Pochází z alba Freedom Over Everything, které s českými hudebníky vytvořil americký skladatel a dirigent Vince Mendoza.

Český národní symfonický orchestr byl navržen ještě na druhou Grammy, a to za kompozici Concerto for Orchestra: Finale. Fakt, že proměnil alespoň jednu ze dvou nominací, vnímá trumpetista a ředitel Hasenöhrl jako ještě větší úspěch než podíl na Zlatém glóbu a Oscaru z roku 2016. Tehdy se skladatelem Enniem Morriconem pražští hudebníci natočili soundtrack k filmu Osm hrozných režiséra Quentina Tarantina.

"Cením si toho nejvýš, samozřejmě jsme rádi za Oscara s panem Morriconem, ale v případě To The Edge of Longing jsme producenti, takže je to náš projekt. Proto ho považuji za vrchol nahrávací činnosti Českého národního symfonického orchestru," říká Hasenöhrl.

S vítězstvím nepočítal. "Mně vyrazily dech už ty dvě nominace," podotýká. Vyhlášení cen se osobně nezúčastnil z pracovních důvodů, ocenění v podobě malého gramofonku zašlou pořadatelé Grammy do nahrávacího studia v pražské Hostivaři.

S Mendozou, který je šestinásobným držitelem Grammy a posbíral přes 30 nominací, spolupracuje český orchestr mnoho let. Již v roce 2012 společně nahráli projekt Trumpet Summit Prague. "Když jsme dělali na desce Freedom Over Everything, potřebovali jsme ještě jednu skladbu, a tak Mendoza přišel s To The Edge of Longing, kde zpívá Julia Bullocková," zmiňuje Hasenöhrl pětatřicetiletou americkou sopranistku.

Nahrávku Freedom Over Everything za účasti Mendozy i Bullockové chce Český národní symfonický orchestr představit příští rok na festivalu Prague Proms, jejž pořádá od roku 2005. Na albu dále účinkují jazzový saxofonista Joshua Redman, bubeník Antonio Sánchez, basista Derrick Hodge nebo MC Black Thought známý z kapely The Roots. Sánchez před několika týdny koncertoval s vlastním projektem v pražském klubu Jazz Dock, Redmanův plánovaný koncert na brněnském Jazzfestu je momentálně stále odložený kvůli pandemii.

Trumpetista Hasenöhrl založil Český národní symfonický orchestr roku 1993 s dirigentem Zdeňkem Košlerem. Od té doby se těleso zařadilo k nejvyhledávanějším v Evropě. Renomé získalo zejména všestrannými schopnostmi v širokém žánrovém rozptylu, ať už jde o hudbu klasickou, filmovou, jazzovou, nebo muzikálovou.

Z českých interpretů s Českým národním symfonickým orchestrem účinkovali Lucie Bílá, Vojtěch Dyk, Bára Basiková, Zdeněk Svěrák, kapela Pražský výběr, Matěj Ruppert nebo Ondřej Ruml. Z těch zahraničních to byli skladatelé Ennio Morricone a Marcello Rota, Steven Mercurio, Hans Zimmer nebo operní pěvci Andrea Bocelli a Jonas Kaufmann.

Z Čechů dostal Grammy v posledních letech jazzový varhaník Ondřej Pivec coby člen kapely amerického zpěváka Gregoryho Portera.