Glosa: Krasobruslení a pop je dobrá kombinace. Jen rozhodčí si to zatím nemyslí

Sympathy for the Devil, nebo něco klasičtějšího? Vítězný taneční pár z Kanady. | Foto: Reuters

Krasobruslení na olympiádě v Koreji boduje podle ohlasů na sociálních sítích víc než kdy jindy. Pomohlo k tomu rozhodnutí Mezinárodní bruslařské unie uvolnit sportovcům ruce při výběru doprovodných skladeb. Vůbec poprvé jsou tak nyní na hrách povolené i písně s vokálem. Vážnou hudbu, jazz či skladby ze soundtracků tak u spousty krasobruslařů vystřídal starý i současný pop. V aréně v pobřežním městečku Kangnung během posledních dvou týdnů zněly hity od Beyoncé, Eda Sheerana nebo The Beatles.

Mezinárodní bruslařská unie se inspirovala exhibicemi na konci velkých soutěží, které k obrazovkám lákaly nejvíc diváků. O medaile už nešlo, a hvězdy tak mohly předvést svoje nejodvážnější kreace za doprovodu oblíbených písniček.

Olympiáda v Koreji nyní potvrzuje, že z diváckého hlediska to bylo dobré rozhodnutí, krasobruslení nyní sledují i mladší generace. Rozhodčí jsou nicméně stále spíš na straně těch, kteří si vybírají konzervativnější hudbu.

Německý krasobruslař Paul Fentz rozhodně nepatřil k favoritům mužské soutěže, během krátké jízdy dokonce dvakrát spadl a skončil až dvaadvacátý. Jenže na Twitteru to vyhrál - tisíce uživatelů sociální sítě komentovalo jeho volbu doprovodné hudby, dvě dekády starý hit britských Oasis Wonderwall ve swingové verzi legendy Paula Anky.

"Promiňte, ale vážně existuje jazzová verze Wonderwall!? Lidstvo už nemá žádnou šanci," napsala pobavená uživatelka Gillian nad video s ukázkou Fentzovy jízdy. Sám krasobruslař se pak v rozhovoru pousmál: "Chci být na ledě za cool chlápka," vysvětlil, když se ho média zeptala, proč si vybral zrovna tuhle píseň. "Mám rád i originál, ale v krasobruslení se na něj nedá dobře jezdit."

"Výběr hudby je dost možná to nejdůležitější rozhodnutí, které musíš jako bruslař udělat," nechal se na webu časopisu Billboard slyšet Kanaďan Eric Radford, jenž se svojí partnerkou Meagan Duhamelovou tančil v soutěži párů na písničky Adele a U2. V minulosti měli v repertoáru i skladby od Muse nebo Davida Bowieho. "Myslím, že rozhodnutí unie otevřelo prostor pro úplně nové krasobruslaře, kteří předtím neměli šanci," dodal.

Někteří na korejské olympiádě překvapili vybraným vkusem - Kanaďan Nathan Chen sice nesplnil svoji roli favorita, neobhájil zlato ze Soči a skončil čtvrtý, ale získal si uznání za použití skladby Nemesis od soulového experimentátora Benjamina Clementinea, jenž se loni představil na ostravských Colours.

Francouzská závodnice Maé-Bérénice Méitéová zase v krátkém programu použila dvě písně od Beyoncé a dynamiku jejího vystoupení nakopl moment, když šeptanou verzi balady Halo vystřídala energická feministická hymna Run the World. Ačkoliv se momentálně pohybuje kolem dvacáté příčky, média si jí všímají stejně jako vedoucích závodnic z Ruska.

Možná nejodvážnější hudbu ze všech si však vybral Američan Adam Rippon, který jezdil na remix houseového hitu Let Me Think About It od zpěvačky Idy Carrové a nizozemského producenta Feddeho Le Granda. Rippon, který se před třemi lety vyoutoval jako gay, skončil nakonec desátý. "Možná nejsem nejlepší, ale jsem nejzábavnější. Myslím si, že si dnešní večer rozhodně užiju," vzkázal svým příznivcům na síti.

Výběr některých krasobruslařů byl překvapivý: francouzský pár Vanessa Jamesová - Morgan Cipres si vybral do volného programu klasiku Simona a Garfunkela Sound of Silence, nicméně ve verzi metalové kapely Disturbed.

I zmíněná volba U2 od páru Radford a Duhamelová vzbudila rozpaky, With or Without You z jejich slavné desky The Joshua Tree si nechali pustit ve verzi od málo známé písničkářky April Meservyové. "Její hlas je tak syrový, silný a podmanivý. Když jsme píseň slyšeli, bylo nám jasné, že už nepotřebujeme žádný plán B," prohlásila Duhamelová v rozhovoru. Díky jejich jízdě pak coververze vyskočila do první dvacítky singlového žebříčku iTunes.

Do krasobruslařského programu se samozřejmě musela otisknout i aktuální vlna latinskoamerické hudby.

Hned tři páry si vybraly hit Despacito od portorického dua Luis Fonsi a Daddy Yankee, dva z nich dokonce v pondělí odjely svůj krátký program hned za sebou. "Nikdy předtím jsem Despacito neslyšela, je to zatraceně chytlavá písnička," poznamenala ironicky na Twitteru filmová kritička Christy Lemireová.

Nebyla to ale nakonec nejčastější píseň, která z olympijského ledu zazněla. Hned pět soutěžících si vybralo melodii z muzikálu Moulin Rouge a třikrát diváci slyšeli Barbru Streisandovou zpívat píseň z muzikálu Jentl Papa, Can You Hear Me?.

Populární hudba pomohla dostat olympijské krasobruslení k novým divákům a přitáhla ke sportu pozornost na sociálních sítích, nicméně na nejvyšších příčkách nakonec stejně znovu skončili hlavně sportovci, kteří si vybrali tradici.

Japonský vítěz Juzuru Hanjú jel na Frédérica Chopina a soundtrack k japonskému filmu Onmjódži, Javier Fernández, bronzový z mužského programu, si nechal pustit soundtrack Charlieho Chaplina k filmu Moderní doba. Stříbrný čínský pár Suej Wen-ťing - Chan Cchung použil melodie z Pucciniho Turandot.

"Rozhodčí svou práci dělají už roky, proto je krasobruslení pořád velmi konzervativní. Milují vážnou hudbu. Při soutěžní jízdě je velmi pravděpodobné, že když jedeš na klasickou, konzervativní hudbu, dostaneš vyšší hodnocení, než když se příliš rozparádíš. Tak to prostě v krasobruslení chodí," prohlásila pro web The Ringer bývalá bruslařka Rosanna Toviová.

Nejúspěšnější krasobruslaři tak musí najít kompromis mezi zalíbením se rozhodčím a publiku, které naopak touží vidět něco neobvyklého. Na olympiádě to dokázal třeba vítězný kanadský taneční pár Tessa Virtueová - Scott Moir, který si do krátkých tanců vybral píseň Sympathy for the Devil od The Rolling Stones a volnou jízdu absolvoval na hudbu z muzikálu Moulin Rouge.