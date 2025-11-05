Hudba

Glen Hansard se vrací do Velkého sálu Lucerny. Přiveze i novou hudbu

Kultura Kultura
před 10 hodinami
V jeho domovském Irsku se společně se zpěvačkou Markétou Irglovou dostali na známky. Kapela The Frames patří ke kulturním pokladům tamní scény a kromě jiného si zahrála například i s Bobem Dylanem. Irský hudebník Glen Hansard toho na někdejšího buskera stihnul už opravdu hodně. V Česku má silnou fanouškovskou základnu a na jaře 2026 tu i znovu vystoupí.
Irský hudebník Glen Hansard během svého pražského koncertu v Lucerně v roce 2023.
Irský hudebník Glen Hansard během svého pražského koncertu v Lucerně v roce 2023. | Foto: Libor Galia/Fource Entertainment

Vrátí se stylově na místo svého posledního sólového koncertu - do Velkého sálu pražské Lucerny, a to i s kapelou a novými skladbami.

Koncert Glena Hansarda proběhne 9. května 2026. Vstupenky, jejichž cena se pohybuje od 1 190 až po 1 690 Kč, budou k dostání od pátku 7. listopadu 2025 (včetně limitovaného počtu míst na sezení a v lóžích).

Související

Všichni mají iPhony, jen oni drží kytary. Manic Street Preachers zahrají v Praze

Manic Street Preachers

V roce 2025 se vrátila také kapela The Swell Season, v níž Hansard vystupuje společně s Markétou Irglovou. Vydali nové album Forward a vyprodali Forum Karlín. Hansardova schopnost hrát s folkovou citlivostí na rockové i bluesové struny se projevila už na albech skupiny The Frames a graduje na sólových deskách.

Jeho roli ve filmu Once není asi českému publiku třeba připomínat - ani to, že píseň Falling Slowly, která v něm zazněla, vyhrála Oscara. Podle snímku posléze vznikl i úspěšný broadwayský muzikál, jenž si vysloužil osm cen Tony. Hansardovo sólové album Didn’t He Ramble získalo nominaci na Grammy, s Eddiem Vedderem (Pearl Jam) se pak podílel na soundtracku k filmu Seana Penna Flag Day.

 
Mohlo by vás zajímat

Pražské jaro vstupuje do deváté dekády s hvězdnou zpívající dirigentkou Hanniganovou

Pražské jaro vstupuje do deváté dekády s hvězdnou zpívající dirigentkou Hanniganovou

Janáčkova Věc Makropulos poprvé v londýnské Královské opeře. Zpívat se bude česky

Janáčkova Věc Makropulos poprvé v londýnské Královské opeře. Zpívat se bude česky

Lucie Bílá se jako Obyčejná holka neztratí. Má ale na víc než jen na slušnou desku

Lucie Bílá se jako Obyčejná holka neztratí. Má ale na víc než jen na slušnou desku

Takto vypadá nový Masaryk, jak ho neznáte. "Chtěl jsem to dynamické," říká režisér

Takto vypadá nový Masaryk, jak ho neznáte. "Chtěl jsem to dynamické," říká režisér
4:22
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Lucerna (Velký sál) Glen Hansard Markéta Irglová The Frames koncert

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Předsedou Sněmovny se stal lídr SPD Okamura, porazil lidovce Bartoška

ŽIVĚ
Předsedou Sněmovny se stal lídr SPD Okamura, porazil lidovce Bartoška

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 8 minutami

Od plyšových výletů přes pivní zprávy do čela parlamentu. Cesta Tomia Okamury obrazem

Od plyšových výletů přes pivní zprávy do čela parlamentu. Cesta Tomia Okamury obrazem
Prohlédnout si 18 fotografií
6. 5. 2006: Tomio Okamura ve svém Lexusu SC 430 při natáčení pořadu Perfektní víkend.
12. 5. 2011: Podnikatel Tomio Okamura během rozhovoru pro server OnaDnes.cz.
před 22 minutami
"Američané mohou zažít překvapení." Rusové hrozí strategickými zbraněmi v Karibiku

"Američané mohou zažít překvapení." Rusové hrozí strategickými zbraněmi v Karibiku

Poslanec ruské Státní dumy Alexej Žuravljov prohlásil, že Rusko dodává Venezuele širokou škálu zbraní a nic mu nebrání dodat i střely typu Orešnik.
Aktualizováno před 1 hodinou
Slabá TOP 09 řeší rébus, který nemá snadné řešení. Jak to vidí experti?

Slabá TOP 09 řeší rébus, který nemá snadné řešení. Jak to vidí experti?

Víkendový sněm TOP 09 bude zlomový. A nejen proto, že v čele strany skončí Markéta Pekarová Adamová.
Aktualizováno před 1 hodinou
Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

ŽIVĚ
Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
První kamenný obchod Sheinu v Paříži otevřel, zatímco vláda firmě stopla podnikání

První kamenný obchod Sheinu v Paříži otevřel, zatímco vláda firmě stopla podnikání

Firma čelí ve Francii vyšetřování kvůli prodeji sexuálních panenek připomínajících děti.
před 2 hodinami
Benda vábil Babišovce, ať nevolí Okamuru. Dal nabídku, Schillerová reagovala
2:57

Benda vábil Babišovce, ať nevolí Okamuru. Dal nabídku, Schillerová reagovala

Řadu výroků, které premiér Petr Fiala přiřkl Tomiu Okamurovi, ani neznám, tvrdí Alena Schillerová, podle které mohly být některé vytrženy z kontextu.
Další zprávy