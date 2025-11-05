Glen Hansard se vrací do Velkého sálu Lucerny. Přiveze i novou hudbu

Vrátí se stylově na místo svého posledního sólového koncertu - do Velkého sálu pražské Lucerny, a to i s kapelou a novými skladbami.
Koncert Glena Hansarda proběhne 9. května 2026. Vstupenky, jejichž cena se pohybuje od 1 190 až po 1 690 Kč, budou k dostání od pátku 7. listopadu 2025 (včetně limitovaného počtu míst na sezení a v lóžích).
V roce 2025 se vrátila také kapela The Swell Season, v níž Hansard vystupuje společně s Markétou Irglovou. Vydali nové album Forward a vyprodali Forum Karlín. Hansardova schopnost hrát s folkovou citlivostí na rockové i bluesové struny se projevila už na albech skupiny The Frames a graduje na sólových deskách.
Jeho roli ve filmu Once není asi českému publiku třeba připomínat - ani to, že píseň Falling Slowly, která v něm zazněla, vyhrála Oscara. Podle snímku posléze vznikl i úspěšný broadwayský muzikál, jenž si vysloužil osm cen Tony. Hansardovo sólové album Didn’t He Ramble získalo nominaci na Grammy, s Eddiem Vedderem (Pearl Jam) se pak podílel na soundtracku k filmu Seana Penna Flag Day.