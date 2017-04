Glen Hansard odehraje koncert ve Valašském Meziříčí, pak vyrazí na turné s lídrem Pearl Jam

před 54 minutami

Irský hudebník Glen Hansard vystoupí 16. dubna ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Při své třídenní soukromé návštěvě v České republice odehraje pouze jediný sólový akustický koncert, na jeho výslovné přání se uskuteční ve Valašském Meziříčí. Hansarda spojuje s městem tamní rodačka Markéta Irglová. Společně získali v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň roku, a to za Falling Slowly ze snímku Once, ve kterém také hráli. Koncert se uskuteční od 19:30 ve velkém sále Kulturního zařízení. Z České republiky se po Velikonocích přesouvá na koncerty do Španělska a Portugalska a poté nastoupí na několikatýdenní evropské turné s akustickým projektem Eddieho Veddera, lídra skupiny Pearl Jam.

autor: ČTK

