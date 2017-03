před 21 minutami

Na letošním ročníku kultovního festivalu v britském Glastonbury vystoupí téměř devět desítek umělců a skupin včetně britského zpěváka Eda Sheerana a kapel Radiohead a Foo Fighters. Festival se bude konat od 21. do 25. června. Poprvé se na festivalu představí americká zpěvačka Katy Perry, na pódiu se objeví také bývalý člen skupiny Bee Gees Barry Gibb či americká zpěvačka Solange. Vystoupí také hvězda country Kris Kristofferson nebo novozélandská písničkářka Lorde. Fanoušky indie rocku potěší účast americké skupiny The National či britských The xx. Bez ohledu na program festivalu byly již loni vstupenky na letošní ročník vyprodané.

autor: ČTK

