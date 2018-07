Renomovaný dirigent Noseda opouští Turín, v novém působišti nastuduje Prsten Nibelungův

Před pár měsíci Gianandrea Noseda nečekaně skončil v turínské opeře Teatro Regio. Teď oznámil, že se nově stane hudebním ředitelem v Curychu, kde poprvé v životě nastuduje Prsten Nibelungův od Wagnera.

Gianandrea Noseda se od sezony 2021/2022 stane hudebním ředitelem Curyšské opery. Čtyřiapadesátiletý renomovaný italský dirigent ale bude paralelně dál působit jako hudební ředitel Národního symfonického orchestru v americkém Washingtonu, informovala agentura AP.

Nosedův nástup do Curychu byl oznámen zhruba dva a půl měsíce poté, co dirigent opustil italské Teatro Regio v italském Turíně. Tam nastoupil nový intendant, jenž kvůli úsporám mimo jiné zrušil plánované turné Teatro Regio po USA v roce 2019.

V Curychu se Noseda chystá nastudovat novou inscenaci Wagnerových oper známých pod souhrnným názvem Prsten Nibelungův. Režírovat je bude Andreas Homoki, který v Curyšské opeře působí jako umělecký ředitel a jenž tento týden čerstvě prodloužil smlouvu o tři sezony, až do roku 2025.

V Curychu Gianandrea Noseda nahradí Fabia Luisiho - ten odejde o sezonu dřív, než původně plánoval. Luisi, známý především jako bývalý hlavní dirigent newyorské Metropolitní opery, již minulý měsíc přijal nabídku Dallaského symfonického orchestru, kam nastoupí v sezoně 2020/2021.

"S nabídnou Wagnerova cyklu bylo zvlášť těžké říct ne," vysvětluje Noseda, proč na nabídku z Curychu kývl. Prsten Nibelungův dosud nikdy nedirigoval. "Zvlášť těžké to pak je, když vám to nabízí německojazyčný operní dům. Je to pro mě milá příležitost, jak se hlouběji ponořit do německé kultury," dodává dirigent.

V Curychu prý bude trávit průměrně čtyři až pět měsíců v roce. Každou sezonu uvede dvě nové inscenace, dvě starší a k tomu připraví několik symfonických koncertů.

Celou dobu bude Noseda zároveň působit ve Washingtonu, kde začal vloni na podzim, a nadále též zůstává druhým hostujícím dirigentem London Symphony Orchestra, u něhož je od sezony 2016/2017.

Kromě toho má dirigent hostující posty u Izraelské filharmonie i španělského Orquestra de Cadaques. Rovněž je uměleckým ředitelem italského festivalu Stresa.

V minulosti Gianandrea Noseda působil deset let v pozici hostujícího dirigenta Mariinského divadla v ruském Petrohradu, kde byl prvním cizincem s taktovkou, od roku 2002 účinkuje také v newyorské Metropolitní opeře. Předloni na prestižních cenách International Opera Awards získal titul Dirigent roku.

V Curychu už Noseda vloni na jaře dirigoval dvě inscenace - Prokofjevova Ohnivého anděla a Verdiho Macbetha. Na nastudování Prstenu Nibelungova začne zřejmě pracovat roku 2022.

"Obdivuji jeho energii a náruživost. Vždy vnímá širší celek a zajímají ho divadelní aspekty tvorby, vždy je otevřený novým interpretacím. Pro mě je to skutečně dobrý partner, který mě může inspirovat a také tlačit k lepším výkonům," komentoval Nosedovo uvedení do funkce umělecký ředitel opery Andreas Homoki.

Podle něj orchestr Curyšské opery každý rok interně hlasuje, s jakým dirigentem se mu nejlépe spolupracovalo, a v žebříčku na prvním místě tabulky vždy skončil Noseda. Přesto švýcarská opera netušila, že Noseda opustí Turín a náhle se mu uvolní prostor v diáři. "Trochu mě to šokovalo," dodává Homoki.