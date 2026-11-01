Generace Z našla svoji Nirvanu. Dublinští Fontaines D.C. zahráli v Praze

Pohled na kariéru irských rockerů Fontaines D.C. připomíná zrychlený tok dějin. Ještě nedávno hráli po hospodách a v pátek 30. října na jejich koncertu v pražské sportovní hale Fortuna bezmála 10 000 lidí sledovalo monumentální i niternou jízdu plnou písní zpochybňujících směr, kam lidstvo kráčí.
S vydáním páté desky Dopamine Chamber, na které se britský kvintet ještě víc otevřel rozmáchlému zvuku stadionů, začaly internetem kolovat jen několik let staré záběry z jejich začátků. Pět kluků stojí na ulici před londýnským hudebním obchodem, začíná sněžit, kolem postává hrstka fanoušků. Muzikanti nepřítomně hledí na svoje nástroje, hlavy skloněné, frontman Grian Chatten do mikrofonu odsekává: „Moje dětství bylo malý, ale já budu velkej.“
Sledovat kariéru Fontaines D.C. je jako cestovat rychlíkem, za jehož okny místo polí a stromů sviští dějiny. Verše skladby Big z debutu Dogrel se v roce 2019 zdály ambiciozní ve své obrazotvornosti a nebojácnosti, během pátečního koncertu v pražské Sportovní hale dopadly jako sebenaplňující proroctví.
Na scéně se už dlouho neobjevila kapela s tak zřetelnou chutí narušit stojaté vody nejvyšších pater kytarové hudby. Všimla si toho hlavně mladá generace, která z většiny tvořila obecenstvo pražského koncertu.
Okruh halových a stadiónových kapel se z pohledu generace Z může zdát jako nehybný a neproniknutelný moloch. Takzvaně velké kapely vyráží na turné spíš ze setrvačnosti, jejích diskografie čítají desítky položek, další tvoří, aby mohli tradiční setlisty opentlit několika novinkami, které zpravidla odvane další runda koncertů. Občas působí jako pojízdné továrny na merchandise.
Fontaines D.C. do předvídatelných postupů vnesli pohyb, dynamika je zřejmá: První klubový koncert v Česku odehráli před čtyřmi lety v pražské Roxy s kapacitou tisíc lidí, druhý den přejeli do brněnské Flédy. Od té doby stihli velké pódium na Rock for People, nyní takřka vyprodali desetitisícovou Sportovní halu. Fanoušci jdou celou dobu s nimi, verše „jednou budu velkej“ už nejsou pouhým fantazírováním.
Nejdůležitější kapela současnosti?
Recenze nedávno vydané Dopamine Chamber se hemží variacemi na slovní spojení „nejdůležitější kytarová kapela současnosti“. V soudobé záplavě hudby a preventivně oslavných textů se podobná pojmenování zdají nadužívaná, Fontaines D.C. se ale takovému statusu přinejmenším blíží.
Loni odehráli v londýnském Finsbury Parku triumfální show pro 45 tisíc lidí. O rok dříve na Glastonbury přeplnili scénu Park, kolektivní zážitek protkli intimitou a nyní patří mezi horké kandidáty na headline slot nejslavnějšího festivalu světa. Šance ještě vzrostly, když pořadatelé oznámili touhu šestapadesátiletý festival omladit.
Generace dvacetiletých objevila svoji Nirvanu. Nejslavnější kapela 90. let měla v dubnu 1994 zahrát v Průmyslovém paláci stojícím jenom pár minut chůze od Sportovní haly a disponujícím poloviční kapacitou. Koncert kvůli zdravotnímu stavu Kurta Cobaina zrušili, o měsíc později zpěvák a kytarista zemřel. Irové navíc dokážou přitáhnout davy v době, kdy hudbu přehlušila konkurence digitálního světa.
Na prostoru pěti alb prokázali vůli a schopnost neustále obměňovat výraz a přitom si zachovat vlastní identitu. Kotvou je samozřejmě Chattenův hlas a verše - jako by stál nehnutě uprostřed záběru, mlčky zíral do kamery a za ním se dramaticky měnila scenérie.
Na pódiu zůstává frontman nemluvný, drží image přitažlivě nepřístupného introverta nechávajícího promlouvat své umění. V Praze první slova pronesl až po šestém kusu Jackie Down the Line, řekl „thank you“. Po desáté skladbě In the Modern World utrousil „Free Palestine“ a později ještě poděkoval předkapele Chalk.
Halu obcházel duch
Dramatický vývoj hudebního jazyka ale v hale nemohl být zřetelnější. Boys in the Better Land, jediný kus večera z fenomenálního debutu Dogrel, vyzněl jako nezřetelná ozvěna minulosti. Z velké části ale kvůli zvuku, který byl ve Sportovní hale tradičně spíš na obtíž. Nového materiálu mají Irové dost, nejspíš ani netrpí nostalgií tolik jako někteří jejich fanoušci. Raný materiál hlavně ale napsali v diametrálně rozdílném prostředí.
Ostré cinkání kytar, dunění basy a epileptické údery do bicích v jejich začátcích přirozeně absorbovaly záhyby stěn, šatny a barové židle malých klubů. V halách velikosti katedrál se ale odráží od stěn a vytváří nezřetelný hluk. Trpěly ale i novější kusy skládané tak, aby naplnily odosobněný prostor hal. Někdejší valivost Fontaines D.C. na novince vysekali do ostrých kontrastů mezi slokami a refrény. Jenže jakmile došly vyvrcholení, hluk rozpil jejich tvar, zabrousil hrany.
Když kytaristé Conor Curley a Carlos O’Connell sešlápli pedál zkreslení, přehlušili i údery do bicích Toma Colla. Zemitý hlas Chattena nebyl chvílemi téměř slyšet. Občas to celé znělo, jako by halu obcházel duch pětadvacetiletého Davida Gahana, který tu v březnu 1988 s Depeche Mode odehrál jiný – a samozřejmě mnohem důležitější – generační koncert.
Prvek nejistoty
Paměť místa je pro irský kvintet zásadním tématem. „Dublin v dešti je můj / těhotné město s katolickou myslí,“ deklamoval Chatten v roce 2019 v určujícím singlu Big. Na Dopamine Chamber se podobně pregnantně snaží popsat jakýsi metafyzický prostor reflektující směr, jímž lidstvo kráčí. „Chci to místo vykreslit se všemi jednotlivostmi, které na mě působí. Se vším, co mě děsí na budoucnosti, ale i s tím, co mě hřeje u srdce, se vzpomínkami na minulost, které mi přinášejí pocit jistoty,“ vysvětloval zpěvák v rozhovoru s kritičkou Ann Powers.
V krajině Dopamine Chamber není snadné se zorientovat. Posluchače spíš nenápadně obestírá, podobně jako zkracující se dny. Když člověk temnotu přijme, může ho i zahřát. Koncert navigaci v potemnělé krajině hudby Fontaines D.C. i přes technické vady usnadnil.
Praha viděla kapelu, které se daří držet prvotní jiskření, partu kluků s ambicí plnit stadiony písněmi zpochybňujícími svět, který je na velká pódia dostal. Do zavedených mechanismů se jim stále daří vnášet vzácný prvek nejistoty. Ať už je příště uvidíme kdekoli, bude to dobrodružství.
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