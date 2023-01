Označila se za ďáblovu dceru. Později ale raperka Gangsta Boo hledala boha

Ve věku 43 let zemřela Gangsta Boo, jedna z prvních žen stylizovaných do image temnějšího žánru zvaného gangsta rap. Proslula v 90. letech minulého století jako členka hiphopového kolektivu Three 6 Mafia, mladší ročníky oslovila v poslední dekádě spoluprací s duem Run the Jewels. Podle agentury AP byla na Nový rok nalezena mrtvá v rodném Memphisu ve státě Tennessee. Příčina úmrtí není známa.

"Děkujeme všem za kondolence. Odešla předčasně," uvedla raperčina matka Veronica Mitchell a dodala, že rodina prosí o soukromí.

Gangsta Boo, vlastním jménem Lola Chantrelle Mitchell, začala rapovat jako čtrnáctiletá. Tehdy si jí všiml DJ Paul, spolužák a jeden ze zakladatelů undergroundové rapové skupiny Three 6 Mafia, kde rok nato začala působit po boku jeho a dalších členů. Ti si říkali Juicy J, Crunchy Black, Koopsta Knicca a Lord Infamous a patřili k průkopníkům výhrůžně stylizovaného podžánru horrorcore, který na posluchače působil mimo jiné černým humorem, ironií, odkazy na smrt, násilí či bezvýchodnost, popřípadě vulgaritami.

"Seběhlo se to celé strašně rychle. Prostě jsem se jeden den připojila a druhý den už jsem byla součástí party," řekla vloni hiphopovému kanálu All Urban Central. Raperka na sebe upozornila osobitou flow čili proudem nebo rytmem slov, který roku 1995 předvedla na debutovém albu sestavy nazvaném Mystic Stylez, píše agentura AP. Na něm se označila za ďáblovu dceru. Podle deníku New York Times působila při rapování sebejistě a vyvinula si originální styl odrážející jižanské kořeny. Z tamních států pochází jiný svébytný hiphopový styl zvaný crunk.

"Volila koketní, hravá, silná a hrdá slova," píší New York Times, podle nichž Gangsta Boo v tradičně mužském světě pomohla prošlapat cestu dalším raperkám. "Spousta lidí říká, že Gangsta Boo musela udělat první krok, aby v jejích stopách mohli další už běžet," říkala o sobě. Ve své době bylo průlomové, aby žena rapovala o braní drog, myšlenkách na mstu či vraždění, tedy tématech v tehdejších USA vyhrazených především takzvaným gangsta raperům, dodávají New York Times.

Gangsta Boo účinkovala ještě na pěti albech tohoto kolektivu včetně Chapter 2: World Domination nebo When the Smoke Clears: Sixty 6, Sixty 1. To díky vysokým prodejům dosáhlo na takzvanou platinovou desku a stvrdilo proměnu Three 6 Mafia z undergroundové sestavy v téměř mainstreamové interprety. Nakonec v roce 2006 dosáhli na Oscara za track Hard Out Here for a Pimp z filmu Hustle a Flow. Když ho ale spoluhráči přebírali, Gangsta Boo už s nimi nebyla.

Roku 1998 raperka vydala sólový debut Enquiring Minds, načež začátkem tisíciletí kolektiv opustila a osamostatnila se. "Nebylo v tom žádné drama, nepohádali jsme se. Někdy k sobě lidé po letech přirostou, někdy naopak. Prostě jsme se jeden druhému postupně vzdálili a já už dělám něco jiného," komentovala roku 2001 odchod ze skupiny pro MTV.

Where Dem Dollas At, nejslavnější sólový track raperky Gangsta Boo, pochází z roku 1998. | Video: Relativity Records

Zdůraznila tehdy, že už nechce používat tolik vulgarit a neustále rapovat o sexu či násilí. Místo Gangsta Boo si také začala říkat Lady Boo. "Už nežiju jako gangsterka," zdůrazňovala.

Změnu vysvětlovala tím, že dospěla, změnila způsob života, pravidelně chodí do kostela a snaží se přiblížit bohu. "Od té doby jsem tak šťastná. Nalezla jsem klid. Do téhle doby jsem bývala strašně neposedná, furt to se mnou šilo," srovnávala a svůj ústup od vulgarit vysvětlovala i tím, že podle ní mladé Američanky potřebují pozitivní vzory.

Největší úspěch měla roku 1998 s trackem Where Dem Dollas At. V něm podle rozhovoru pro server Hiphop DX reflektovala tlak, který ženy cítí v souvislosti s očekáváním společnosti, že se stanou matkami. "Ale jak mít dítě s frajerem, který nemá žádné prachy? Podle mě to dneska platí ještě víc než dřív. Proto jsem si dítě nepořídila. Čekám na toho pravého a na tu pravou chvíli," prohlásila.

Její druhé album Both Worlds *69 se dostalo do třicítky nejhranějších v žebříčku Billboard 200, to zatím poslední vydala roku 2003. Až minulý měsíc hudebnice oznámila, že po téměř dvacetileté pauze zveřejní čtvrtou sólovou desku. Už před lety se vrátila ke staré přezdívce Gangsta Boo, kterou měla v době úmrtí také uvedenou na svých stránkách.

V poslední dekádě spolupracovala zejména s hiphopovým duem Run the Jewels, kterému účinkovala v tracku Love Again nebo Walking in the Snow a naživo s ním absolvovala turné včetně koncertů v Chicagu, Los Angeles nebo na festivalu Coachella.

Minulý týden Gangsta Boo natočila dosud nezveřejněné video k singlu Imma Mack producenta Drumma Boye. "Byla jako moje sestra. A řekla o mně světu stejně jako můj pokrevní bratr," komentoval její úmrtí Drumma Boy. "Odpočívej v pokoji, královno Memphisu, mou sestrou budeš navždy," dodal.