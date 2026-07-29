Francouzský DJ Kavinsky, autor hitu Nightcall, byl nalezen mrtvý v pařížském bytě

Francouzský DJ Vincent Belorgey známý pod uměleckým jménem Kavinsky byl nalezen mrtvý ve svém pařížském bytě, informuje agentura AFP s odkazem na prokuraturu. Populární muzikant, který byl jednou z hlavních tváří francouzské elektronické hudby, zemřel ve věku 50 let.
Kavinského tvorba se řadí k hudebnímu stylu french touch, tedy francouzské house hudbě, která se stala populární koncem 90. let. Známý byl zejména jeho hit Nightcall (2010), s nímž na závěrečném ceremoniálu letních olympijských her v Paříži v roce 2024 vystoupil s pop-rockovou skupinou Phoenix a s belgickou zpěvačkou Angèle.
V roce 2023 Kavinsky vystoupil na festivalu Colours of Ostrava. Umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek před zahájením letošního ročníku festivalu popisoval mimo jiné odlehčené momenty ze zákulisí, přičemž zmínil, že Kavinsky před třemi lety po vystoupení na hlavní scéně nadšením proskočil překližkovým panelem oddělujícím prostory zákulisí. Možná i proto, že se tehdy stal neplánovaně hvězdou druhého dne festivalu, když se jeho vystoupení po odřeknutí jiného interpreta přesunulo na hlavní scénu.
Pařížská prokuratura podle AFP sdělila, že bylo zahájeno vyšetřování s cílem určit příčinu muzikantova úmrtí, jelikož záchranné složky na místě v úterý večer nezjistily žádné podezřelé okolnosti. Muzikant by 31. července oslavil své 51. narozeniny.
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