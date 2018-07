Francie podpoří dirigentky a skladatelky. Ženy mají do pěti let vést polovinu kulturních institucí

12. 7. 2018

Do pěti let by ženy ve Francii měly ovládat polovinu kulturních institucí. Ministryně kultury začala na vlastním úřadu: poskytla 500 milionů eur na vyrovnání platové nerovnosti mezi muži a ženami.

Francouzská vláda chce narušit mužský monopol ve světě klasické hudby a obecně v kultuře. Jak uvedla agentura AFP, ministryně kultury Françoise Nyssenová chce do pěti let docílit toho, aby ženy vedly polovinu předních francouzských kulturních institucí. "Čísla nás k tomu zavazují," řekla Nyssenová na festivalu opery a klasické hudby v jihofrancouzském městě Aix-en-Provence. Dle čísel, jež ministryně představila, dnes francouzské ženy v průměru řídí jen jednu z deseti hudebních organizací. Autorek je ještě méně: například mezi členy organizace Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, jež sdružuje skladatele, autory a vydavatele, podle Nyssenové působí jen 9 procent skladatelek, 3 procenta šéfdirigentek či hudebních ředitelek a 12 procent manažerek na vrcholných pozicích. Vloni ženy inscenovaly v průměru každou pátou operu a v letech 2010 až 2017 na prestižních hudebních cenách Victoires de la Musique uspělo jen 8 procent žen v kategoriích pro nejlepší nahrávky. Ministryně proto v Aix-en-Provence vyzvala operní domy, festivaly a další organizace působící ve světě klasické hudby, aby výrazně navýšily podíl interpretek a skladatelek, s nimiž pracují, a to nejméně o 10 procent. Jinak těmto institucím hrozí, že přijdou o státní granty, pohrozila ministryně, aniž by zatím zacházela do bližších detailů. Opery a divadla, kde ženy už dnes tvoří 25 až 40 procent seniorního managementu, mohou postupovat pomaleji - stačí jim navýšit podíl žen, s nimiž pracují, alespoň o 5 procent. "Když jsem nastoupila na ministerstvo, musela jsem konstatovat, že sice máme spoustu kulturních institucí, avšak málo vedených ženami. Často ženy působí na druhořadých pozicích. Mám pět let na to, abych prosadila svou vizi, tedy aby jednu z každých dvou institucí vedla žena," upřesnila ministryně v rozhovoru pro marseilleský deník La Provence. Aux Journées @AccMajeur pour réaffirmer l'urgence du combat pour l'égalité femmes-hommes dans tous les secteurs artistiques y compris la #musique. Les femmes ne représentent que 9% des compositeurs de la Sacem, et 16% des aides à l'écriture des œuvres musicales. (1/4) — Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) July 10, 2018 Face à ce constat, il faut agir. J'ai fixé des quotas de progression aux labels et aux établissements culturels du @MinistereCC (2/4) — Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) July 10, 2018 Svůj cíl podpořila například argumentem, že na umělecké školy ve Francii se dnes hlásí čím dál víc žen. "Ale jak se musí zapojovat do profesionálního života, jejich počty postupně klesají. Ztrácíme je. Proto jsem se už v únoru rozhodla, že to změním," dodala ministryně. Aby šla příkladem, v rozpočtu svého úřadu prý uvolnila zhruba 500 tisíc eur na to, aby vyrovnala platovou nerovnost mezi muži a ženami. Recenze: V hudbě nezáleží na genderu ani době. Mozarta s Českou filharmonií dirigovala žena prohlédnout galerii Podobně Nyssenová podporuje větší podíl žen ve francouzské kinematografii, kde momentálně čtyři pětiny snímků natáčejí muži. Již před pár měsíci ministryně spustila fond nazvaný Venus Victrix, který má režisérkám či producentkám pomoct shánět peníze na jejich filmy. Nyssenová se angažovala též na letošním ročníku filmového festivalu v Cannes, kde se uskutečnilo několik akcí na podporu žen. Výhledově chce ministryně například upravit podmínky udílení grantů ze strany filmového institutu Le Centre national du cinéma et de l'image animée. Ten by nově musel brát v potaz to, zda žadateli nejsou organizace složené výhradně z mužů.