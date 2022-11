Podporují válku a Putina. Forum Karlín zrušilo koncerty ruských zpěváků

Pražské Forum Karlín zrušilo vystoupení ruských zpěváků Grigorije Lepse a Stase Michajlova plánovaná na příští rok. Stalo se tak poté, co na ně upozornili uživatelé sociálních sítí. Ti se ptali, proč mají v Česku účinkovat umělci podporující válku proti Ukrajině. Ke kritikům se přidal Jevhen Perebyjnis, bývalý ukrajinský velvyslanec v Česku a nynější náměstek ukrajinského ministra zahraničí.

Forum Karlín si na tři večery pronajala německá zábavní agentura Starsarena, která se orientuje na ruskojazyčné publikum. Zástupci pražského sálu, jejž vlastní skupina PPF, u ní později zrušení koncertů urgovali. Když neuspěli, rozhodli se je odříct sami. "V programu necháme jen koncert Světlany Lobodové, která otevřeně vystupuje proti ruské agresi," uvedli v pondělí na Twitteru s poukazem na událost, jež se uskuteční 17. dubna příštího roku.

Čtyřicetiletá ukrajinská zpěvačka Lobodová ještě roku 2009 reprezentovala svou zemi v soutěži Eurovize, dlouho ale byla populární také v Rusku, kde koncertovala i na režimních akcích. Ruskou válku však letos odmítla hned po jejím začátku. Rusko později Lobodovou umístilo na černou listinu.

Jako provozovatel koncertního sálu jsme opakovaně urgovali zrušení dvou ze tří zmíněných koncertů u německé agentury. Nestalo se. Proto jsme se vystoupení rozhodli zrušit z naší strany, v programu necháme jen koncert Svetlany Lobody, která otevřeně vystupuje proti ruské agresi. https://t.co/B8OBD1QHK2 — Forum Karlín (@forumkarlin) November 28, 2022

V posledních týdnech o možnosti označit Lobodovou za persona non grata uvažovala Litva, po konzultaci s partnery v Kyjevě se k tomu minulý týden už málem rozhodla. Přes víkend ale litevské ministerstvo zahraničí rozhodnutí přezkoumalo a zjistilo, že k zákazu ani vyhoštění zpěvačky není dost důvodů, informovala tamní agentura BNS.

Lobodová navzdory dřívějším sympatiím ke kremelskému režimu nikde výslovně nepodpořila válku Vladimira Putina proti Ukrajině. Po zahájení ruské invaze emigrovala právě do Litvy, kde nyní částečně žije. Chtěla tu mimo jiné uspořádat koncert na podporu kyjevské dětské charity. Pořadatelé to zamítli právě s poukazem na to, že do té doby pěvkyně podporovala Vladimira Putina.

Na rozdíl od ní ve Foru Karlín nakonec nevystoupí Grigorij Leps, zasloužilý umělec Ruské federace a držitel medaile určené účastníkům ruské vojenské operace v Sýrii z roku 2017, ani laureát dalších ruských ocenění Stas Michajlov.

Leps měl problémy už před ruskou anexí ukrajinského Krymu v roce 2014. Například před devíti lety nedostal americké vízum, když jej ministerstvo financí USA zařadilo na sankční seznam. Lepse tehdy obvinilo, že při cestách do zahraničí pašuje peníze pro mafii. Zpěvák to označil za absurdní. Letos v březnu, už po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, Leps zpíval na propagandistickém koncertu, který Vladimir Putin na podporu války uspořádal na moskevském stadionu Lužniki.

Stas Michajlov od Vladimira Putina dostal první vyznamenání v roce 2013, pět let nato například zpíval na oslavu Putinova úspěchu ve volbách.

Leps a Michajlov nejsou první ruští umělci, kteří nevystoupí v Česku. Krátce po zahájení invaze festival klasické hudby Dvořákova Praha zrušil účinkování dirigenta Valerije Gergijeva, stejně tak v Praze nevystoupil další Putinův blízký, klavírista Denis Macujev. Naposledy odpadlo vystoupení proputinského tanečníka Sergeje Polunina v Kroměříži.

Problémy měl kvůli svému dřívějšímu postoji k Vladimiru Putinovi, od něhož převzal medaili, také český písničkář Jaromír Nohavica, jemuž koncerty odřekli polští pořadatelé. Kritické názory na Ukrajinu i Západ a naopak vlídný postoj k Rusku dnes zastává například britský hudebník Roger Waters z kapely Pink Floyd, jenž má příští rok dvakrát po sobě vystoupit v pražské O2 areně. Tu stejně jako Forum Karlín provozuje skupina PPF. Koncerty v Polsku zrušil Waters poté, co tamní zastupitelé začali mluvit o možnosti zařadit Angličana mezi persona non grata.

Česko od začátku ruské invaze na konci února výrazně podporuje Ukrajinu, vláda i nevládní organizace tam posílají humanitární a vojenskou pomoc. Česko jako první členský stát Evropské unie plošně pozastavilo vydávání víz pro občany Ruska, a to den po ruské invazi. Později Česko zákaz uvalilo také na běloruské občany, v obou případech s výjimkou humanitárních případů.

Vláda rovněž rozhodla, že Rusové s platným schengenským vízem vydaným jakýmkoli členským státem Evropské unie, kteří cestují za účelem turistiky, sportu či kultury, od 25. října nemohou vstoupit na české území.