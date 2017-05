Festival známý jako Trutnoff proběhne u Havlova Hrádečku. A přejmenoval se na Zahradní slavnost

před 58 minutami

Festival Trutnoff, o kterém se v minulosti mluvilo jako o "českém Woodstocku", se letos od 17. do 20. srpna uskuteční na louce nad Hrádečkem. Tedy na místě, kde měl chalupu bývalý prezident Václav Havel a kde se festival konal už ve svých začátcích v roce 1987. Akce se přesouvá z trutnovského areáu Bojiště a mění také název. Nově se podle Havlova absurdního dramatu jmenuje Open Air Workshop neboli Zahradní slavnost.

"Zahradní slavnost by měla evokovat počátky a okolnosti vzniku setkání v letech 1984 a 1987, kdy kapely a lidé měli k sobě blíž a festivaly nebyly součástí jednoho velkého byznysu a průmyslu zábavy. Zpátky k původnímu smyslu a k podstatě, kdy vládla spiklenecká atmosféra pospolitosti, jak říkal náš náčelník," říká zakladatel akce Martin Věchet s odkazem na častého festivalového hosta, "náčelníka" Václava Havla. Louka u Hrádečka je vzdálená asi 8 kilometrů od Trutnova.

Hudební program letos obstarají převážně české kapely - například Tata bojs nebo znovuobnovení minus123minut. Zahraje i brněnská zpěvačka "od rány" Mucha, skupiny Sto zvířat, Čankišou, Plastic People, Hentai Corporation, Petr Váša a Ty syčáci nebo písničkář Jiří Schmitzer. Objeví se ale i Cimbálová muzika z Horňácka nebo kapela Máma Bubo, která měla vystoupit na festivalu v roce 1984. Cestou na koncerte ji ovšem spolu s organizátory zatkla policie.

Počítá se i s debatami, projekcemi, semináři, výtvarnými dílnami a divadelními představeními. Festival si chce připomenout i výročí Charty 77. Lístky na festival budou stát 980 Kč včetně poplatku za stanování.

K hledání nového místa se festival uchýlil poté, co doběhla nájemci trutnovského areálu smlouva. Letos v únoru radnice oznámila, že nového nájemce nenašla a areál bude spravovat sama. "Tak jsme se rozhodli, že ke třicátým narozeninám se vrátíme ke kořenům. Napomohla tomu i dlouhodobá nejistota s okolními pozemky potřebnými pro festival, které radnice nechala zasíťovat. Když jsme zde začínali, byly tady jen louky a pár domů. Dnes má Bojiště jinou budoucnost," říká Věchet.

Jak však pro iDnes.cz řekl v dubnu trutnovský starosta Ivan Adamec (ODS), festival se mohl i letos konat na starém místě na Bojišti. "Panu Věchetovi jsme už v listopadu poslali dopis, že pokud chce festival, nechť se s námi spojí. Nikdo po něm nebude chtít nějaké nehorázné sumy za pronájem. Nemyslím si, že by to pro něj bylo finančně neskousnutelné," popisuje starosta.

Věchet ale vidí věci jinak "Od radnice jsme sice dopis dostali, ale nebyl poslaný z vlastní vůle. Byl pouze odpovědí na náš dotaz z října minulého roku, jak to vlastně s Bojištěm bude a co si máme vybrat z toho, když radnice na jedné straně tvrdí, že nebrání festivalům, a na druhou stranu prohlašuje, že připadá v úvahu i prodej areálu," řekl iDnes.cz.

Loni na jaře na sebe Martin Věchet upozornil účastní v dokumentu Milda o předrevolučním politikovi Milouši Jakešovi. Ve videonahrávce Jakeše na trutnovský festival v reakci na jeho zkostnatělou argumentaci zve. Na základě videa, které se na veřejnost dostalo z Facebooku autora dokumentu Pavla Křemena, na akci zrušila účast kmenová kapela The Plastic People Of the Universe.