Hudební festival Votvírák, který se léta konal na letišti Boží Dar v Milovicích na Nymbursku, se příští rok připomene jednodenní akcí v Mikulově na Břeclavsku. Festival nazvaný Votvírák Warm Up se uskuteční 31. července v Amfiteátru pod Turoldem. Připravuje ho nový pořadatelský tým ze společnosti DK Events.
Organizátoři o tom ve středu informovali v tiskové zprávě a na facebookovém profilu festivalu. Připravují také možnost využití vstupenek z neuskutečněných ročníků 2025 a 2026.
„Na návratu velkého Votvíráku usilovně pracujeme. Čekání si společně zkrátíme jednodenním festivalem v Amfiteátru pod Turoldem v Mikulově,“ uvedli pořadatelé. Smlouvu na využití areálu už mají podepsanou, hudební program budou zveřejňovat postupně. Kde a kdy by se měl opět uskutečnit vícedenní festival, zatím neupřesnili.
Votvírák, který patřil k největším hudebním akcím ve středních Čechách, se loni ani letos neuskutečnil. Zakladatel a hlavní organizátor festivalu Artur Kaiser, který se kvůli dluhům dostal do insolvence, loňský ročník na poslední chvíli odložil na letošek s tím, že zakoupené vstupenky měly zůstat v platnosti.
Letos v dubnu pořadatelé sdělili, že se přehlídka uskuteční až v roce 2027 pod novým vedením. Avizovali tehdy také možnost bezplatné reaktivace dříve zakoupených vstupenek.
„Zasloužíme si důvěru“
Nový pořadatelský tým podle svého vyjádření působí nezávisle na organizátorech předchozích ročníků. Na přípravách se podílí také Vojtěch Daňhel, jeden z organizátorů festivalu Footfest.
„Víme, že po událostech minulých let si značka Votvírák musí vaši důvěru znovu zasloužit. Chceme ji získávat konkrétními kroky, otevřenou komunikací a tím, co pro vás připravíme,“ uvedli pořadatelé na facebooku.
Oznámení o konání festivalu v Mikulově vyvolalo na facebookovém profilu Votvíráku i kritické reakce. Některým diskutujícím vadí vzdálenost nového dějiště vzhledem k jednodennímu formátu akce, další požadují vrácení peněz za vstupenky z neuskutečněných ročníků.
Společnost DK Events podle svého vyjádření není právním nástupcem původních pořadatelů a za jejich závazky ze vstupenek neodpovídá. Za vrácení peněz podle nových organizátorů odpovídají pořadatelé příslušných ročníků, v případě roku 2025 společnost Svět kultury, v případě letošního ročníku společnost TI motion.
Na ně se také mají lidé se žádostmi o vrácení peněz obracet. Na majetek společnosti Svět kultury byl podle pořadatelů prohlášen konkurz.
Staré vstupenky v platnosti
„Držitelům starších vstupenek chceme i jako nový pořadatel vyjít vstříc. Z vlastní iniciativy proto připravujeme možnost využít původní vstupenky na Votvírák Warm Up 31. července 2027 v Mikulově,“ uvedli organizátoři v reakci na jednoho z diskutujících.
O možnostech využití starších vstupenek a dalším postupu budou jejich držitele informovat nejpozději do 15. prosince, a to e-mailem i na webu festivalu. Oznámení podle pořadatelů neznamená, že všechny starší vstupenky budou pro akci v Mikulově automaticky platné.
První ročník Votvíráku se v Milovicích uskutečnil v roce 2007. Festival zaměřený zejména na českou a slovenskou hudební scénu lákal v minulosti desítky tisíc návštěvníků. Poslední uskutečněný ročník v červnu 2024 trval čtyři dny.
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