Festival Trutnoff pro letošek končí, nahradí ho komorní setkání Zahradní slavnost

před 55 minutami

Festival Trutnoff Open Air Festival, který se tradičně konal v areálu Bojiště v Trutnově, letos nahradí komorní setkání nazvané Zahradní slavnost. Konat by se měla od 17. do 20. srpna, místo konání ještě pořadatelé neoznámili. Ve svém dnešním vydání pro Královéhradecký kraj o tom informuje Mladá fronta Dnes. "V tuto chvíli se ještě rozhodujeme mezi třemi místy, ale naše cesty směřují pod hory. Bude se (to) nejspíš stejně jako v roce 1990 konat na pozemcích jednoho z pořadatelů a na dalších pronajatých soukromých loukách," řekl deníku zakladatel trutnovského festivalu Martin Věchet. Na slavnosti mají vystoupit české kapely, například Visací zámek a Mňága a Žďorp.

autor: ČTK

Související články