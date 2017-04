před 28 minutami

Na festival Rock for People, který se na královehradeckém letišti bude konat od 4. do 6. července, míří rocková kapela Paramore a zástupci americké hard & heavy scény Mastodon. Obě kapely vyznávající drsný styl hudby vydávají v současné době nová alba. Festival již dříve oznámil, že přivítá cenami Grammy ověnčenou gothic rockovou formaci Evanescence v čele s Amy Lee, elektro-taneční The Bloody Beetroots, indie popové Foster the People nebo Moose Blood.