Festival nové hudby v Brně se zaměří na spektralismus, začne koncertem v garáži

Brněnský festival Expozice nové hudby letos bude hledat odpovědi na otázky, co všechno může být východiskem hudební kompozice nebo kde končí skladatel a začíná technologie. Tématem ročníku je spektralismus, umělecký směr druhé poloviny minulého století.
Posluchači se mohou těšit na klasická díla i na večery, kdy budou hudbu spoluvytvářet hrající šachisté, přístroj zaznamenávající mozkovou činnost nebo ruchy ulice, oznámila za pořadatele Kateřina Konečná.
„Spektralisté vycházejí mimo jiné z akustických vlastností samotného zvuku a využívají je jako východisko pro harmonii, instrumentaci i hudební formu. Dá se říci, že se soustřeďují na samotný tón, jeho vnitřní strukturu, spektrum a proměny v čase,“ uvedla ředitelka pořádající Filharmonie Brno Marie Kučerová.
Téma zvolil pro 38. ročník festivalu jeho nový dramaturg Otto Wanke. Spektralismus je pro něj především způsob uvažování o zvuku a jeho vnímání. „Barva se zde může proměňovat v harmonii, vnitřní struktura jediného tónu se může rozvinout do rozsáhlé hudební formy a do těchto procesů dnes vstupují také elektronika, improvizace a nové technologie,“ uvedl dramaturg.
„Jednotlivé koncerty proto ukazují velmi rozdílné podoby spektrálního myšlení — od sólové a komorní hudby přes velký orchestr až po instalace a algoritmickou kompozici," řekl Wanke.
Zahajovací večer v sobotu 3. října nabídne zážitek propojující hudbu, video a světlo s estetikou psychedelického rocku, noisu a elektronické hudby. Koncert bude v podzemních garážích u brněnského Bobycentra. Na programu je videoopera italského skladatele Fausta Romitelliho An Index of Metals, o které autor mluvil jako o „totální percepční zkušenosti“.
Opeře bude předcházet skladba Michala Rataje A Game of Chess. „Vzájemná hudební výměna mezi dvěma skupinami hráčů pomyslně propojených klavírem může být plná překvapivých zvratů i ticha, napětí i uvolnění. Jsou to ale nakonec hlavně šachisté, kteří dynamikou své hry posouvají celý ansámbl hudebním časem vpřed,“ popsal Rataj.
Ostatní koncerty budou v Besedním domě, program je na webu festivalu. Expozice nové hudby se letos rozšíří také do veřejného prostoru díky dvěma dílům Filipa Dobrockého. Dílo nazvané Hear:here nabídne zvukovou procházku parkem Špilberk, zatímco Ecosystem 2.0 ve foyer Besedního domu vytvoří síť fiktivních organismů komunikujících prostřednictvím hudebních vzorců.
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