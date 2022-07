Festival Creepy Teepee neví, kde se bude konat. Podle starosty z ANO ruší noční klid

Letošní ročník festivalu alternativní hudby Creepy Teepee v Kutné Hoře se zkomplikoval. Původně se měl konat na zahradě církevního gymnázia u kláštera řádu svaté Voršily, to by ale kolidovalo s jinou událostí. Náhradní plán uspořádat přehlídku v parku pod Vlašským dvorem teď také nevyšel, město tento park nepronajme. Radní k žádosti opakovaně nepřijali žádné usnesení.

Přehlídka se má konat od 8. do 10. července, zatím ale není jasné, kde to bude. Platí však, že v Kutné Hoře, potvrzuje za pořadatele Štěpán Bolf. "Jsme postavení do nepříjemné situace, věřili jsme, že město bude vstřícné k akci, která do Kutné Hory přitáhne stovky lidí hlavně ze zahraničí," říká Bolf.

Podle něj se však část městské rady domnívá, že ve městě je potřeba mít hlavně klid, a nemyslí na mladší publikum. "Takže se to bude konat v nějakém alternativním prostoru," dodává Bolf. Lokaci zatím neprozradil, návštěvníci se ji ale dozvědí včas, slibuje.

Starosta Josef Viktora z hnutí ANO v radě hlasoval proti festivalu. Třídenní akce tohoto typu podle něj do centra nepatří. "Od počátku jsem se vyjadřoval proti. Už minule jsem měl nesčetně telefonátů, abych si šel bydlet někam, kde to je slyšet," popisuje Viktora.

Podle něj hlasitá hudba hrála až do rána a strážníci mnohokrát vyjížděli kvůli rušení nočního klidu. Lidé tak starostu nyní žádali, aby město akci v parku neumožnilo.

Místostarostka Silvia Doušová zvolená za hnutí STAN a Šance pro Kutnou Horu zaznamenala úplně opačné reakce, pořádání Creepy Teepee v parku by uvítala. Podotýká, že by to byla i dobrá příležitost pro podnikatele, protože účastníci navštěvují restaurace a obsazují hotely.

Creepy Teepee si zakládá na neformální atmosféře, duchu komunitní solidarity a přirozené prostupnosti mezi diváky a účinkujícími. Akce se poprvé konala v létě 2009 jako součást GASKartfestu, organizovaného zdejší Galerií Středočeského kraje. Na festival pokaždé přijíždí hodně zahraničních návštěvníků i účinkujících. Kvůli covidu musel být jeden ročník zrušen, další se uskutečnil online.