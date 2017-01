Exkluzivně: Podívejte se na nový klip Kláry Vytiskové, který nahrála ve čtvrtém měsíci těhotenství

před 38 minutami

Klara & The Pop - All Night Long | Video: | 04:15

KLARA. neboli Klára Vytisková vydává bonusový singl a připravuje nové album, do nového roku vstupuje s kapelou pod novým jménem Klara & The Pop. Podívejte se v exkluzivní premiéře na klip ke skladbě All Night Long.

Novoroční singl All Night Long, který můžete zhlédnout v exkluzivní premiéře na Aktuálně.cz, vznikl ve studiu BeLoud pod zvukovým vedením Petra Kalába.

„Tahle písnička nás provázela celé loňské jaro a léto a vznikla ve smíchovské zkušebně, když jsme se chystali na turné k desce Home,“ vysvětluje zpěvačka.

Vytisková klip natočila ve čtvrtém měsíci těhotenství a momentálně pracuje na nových písních.

Kapelu Klara & The Pop tvoří Klářina sestra Tereza Vytisková aka Edna Green, která hraje na syntezátor a pady, kapelník, kytarista a baskytarista Matěj Belko, bubeník Adam Koller a klávesista Jan Aleš.

Klára Vytisková začala kariéru ve skupině Toxique v roce 2008, se kterou vydala tři alba, získala Anděla v kategorii objev roku a tři nominace, včetně zpěvačky roku. Vystudovala jazzový zpěv na konzervatoři Jaroslava Ježka, moderovala hudební pořad Medúza a zasedla v porotě 4. řady soutěže Česko Slovenská SuperStar.

autor: Kultura