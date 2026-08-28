Eva Burešová překvapuje. Proměnila se v Saiju a v písni Mlč nabízí tvrdý metalcore

Česká zpěvačka a herečka Eva Burešová představuje svůj nový projekt Saija a první singl Mlč pod křídly Universal Music. Debut se dočkal i velmi působivého videoklipu, který je metaforou k dnešní době přehlcené sociálními sítěmi a ukazuje metalcorový směr, kterým se Saija hodlá ubírat.
„Singl Mlč je o frustraci ze světa plného sociálních sítí, kde se z každé strany na člověka valí hromada informací o tom, jak by měl a neměl žít, o tom, kým by měl a neměl být. Ať už se jedná o ženy, muže nebo politické názory,“ říká Burešová, se kterou track napsali Štěpán a Matěj Jelenovi, Daniel Holý a Filip Vlček. Poslední jmenovaný se postaral také o produkci.
Nedílnou součástí nové tvorby je také vizuální stránka. Efektní videoklip k Mlč natočil a režíroval Ondřej Urbanec. „Je to příběh člověka, který toho všeho už má dost a rozhodl se odpojit, ale probudí se do světa, který už je celý zničený a reálně v něm vlastně už nikdo neexistuje. Ozbrojená jednotka pak představuje jakýsi systém, který hlídá ty, kteří se snaží utéct, a vrací je zpět,“ popisuje příběh zpěvačka.
„Kdysi jsme na sociální sítě utíkali před světem tam venku, teď si myslím, že je to naopak. Byť se snažíme vymanit, stejně nám nejde utéct. Jestli si refrén vyložíte jako diktát systému, nebo naopak volání po tichu, už je na vás,“ dodává Burešová.
Videoklip vznikal v Mariánských Lázních v Lesním mlýně a ve vile Lil. „Tato místa měla přesně tu správnou atmosféru, kterou jsme hledali. Trochu temnou, tajemnou a místy až surrealistickou. Moc děkujeme městu za podporu a možnost natáčet právě tady,“ pochvaluje si režisér Ondřej Urbanec, který režíroval hudební videoklipy např. kapele Tata Bojs nebo Markovi Ztracenému.
Zahraniční ligy: Haaland děsí soupeře i s novým sestřihem, Bayern si ve šlágru zastřílel
Erling Haaland dvěma góly pomohl Manchesteru City k vítězství 4:1 na hřišti Crystal Palace, dvakrát se trefil i Rayan Cherki. Bayern nastřílel Stuttgartu pět gólů, PSG znovu zachraňovalo alespoň bod za remízu.
ŽIVĚ Tisíc úderů denně na Rusko. Zelenskyj nařídil armádě výrazně zvýšit útoky drony
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nařídil armádě, aby zvýšila počet úderů dronů dlouhého doletu na cíle na ruském území na 1000 denně ze současných zhruba 300. Ukrajina v posledních měsících zintenzivnila údery často hluboko v ruském vnitrozemí, kde se zaměřuje hlavně na rafinerie či logistické sklady s proklamovaným cílem oslabit schopnost Moskvy vést válku a přenést její dopady na Rusko.
Tělíska potají dávali i dvanáctiletým dívkám. Dánský program v Grónsku podle expertů nebyl genocidou
Program nucené antikoncepce, který Dánsko v 60. a 70. letech minulého století uplatňovalo vůči grónským ženám, porušoval jejich lidská práva, nesplnil ale kritéria právní definice genocidy. V závěrech zveřejněných v pátek to uvádějí dvě expertní zprávy, uvedla v pátek agentura Reuters.
ŽIVĚ „Malý výlet“ se protáhl už na několik měsíců. Před půl rokem Trump zaútočil na Írán
Amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek čeká nepříjemný okamžik: válka s Íránem, kterou označoval za „malý výlet“ nanejvýš na několik týdnů, trvá přesně půl roku. Navíc navzdory Trumpovým tvrzením nekončí, Washingtonu se tenčí zásoby munice a začíná místo o dalších útocích mluvit o tlaku za pomoci sankcí.