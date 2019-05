Eurovize zná všechny finalisty. Česká skupina Lake Malawi vystoupí třetí

Interpreti z dalších deseti zemí postoupili ze čtvrtečního druhého semifinále písňové soutěže Eurovize do sobotního finále, kde se utkají mimo jiné s českou indie-popovou kapelou Lake Malawi. Ta byla mezi desítkou zpěváků a skupin, kteří se kvalifikovali již v úterním prvním semifinále. Lake Malawi přidělili organizátoři třetí vystoupení v pořadí finálového sobotního večera.

Ve čtvrtek do finále postoupili například zástupci Albánie, Severní Makedonie, Ruska, Švédska či Nizozemska, které portál Euronews označuje za favorita. Třinecká kapela, která Česko reprezentuje se skladbou Friend of a Friend, si podle svého frontmana Alberta Černého chce finálový večer hlavně užít.

Do sobotního telavivského finále jako vždy automaticky postoupili zástupci pěti zemí, které nejvíce přispívají do rozpočtu pořádající organizace, což jsou Británie, Francie, Německo, Itálie a Španělsko, a stát, kde se soutěž pořádá, tentokrát Izrael. Celkem tedy bude soutěžit 26 států. Vítěze budou volit televizní diváci a odborná porota. Podle pravidel ale nemohou diváci hlasovat pro zástupce své země.

Soutěž Eurovize se koná každoročně od 24. května 1956 a patří k nejsledovanějším televizním přehlídkám populární hudby v Evropě. Prvního ročníku, inspirovaného i známou soutěží v San Remu, která odstartovala o pět let dříve, se ve švýcarském Luganu účastnilo sedm zemí a zvítězila v něm domácí zpěvačka Lys Assiaová.

Postupem času se z Velké ceny Eurovize (nyní Eurovision Song Contest) stal jeden z nejsledovanějších a nejdéle vysílaných televizních pořadů. Dodnes nejslavnějším vítězem zůstává švédská skupina ABBA, která v roce 1974 prorazila s hitem Waterloo. Píseň byla v roce 2005 vybrána jako vůbec nejlepší v celé historii soutěže.

Mezi další známé tváře, které v Eurovizi uspěly, patří Rakušan Udo Jürgens (1966) nebo Kanaďanka Celine Dionová, která v roce 1988 reprezentovala Švýcarsko. Do podvědomí diváků se vítězstvím v roce 2014 zapsala také "vousatá zpěvačka" Conchita Wurst, kterou je rakouský travesti zpěvák Thomas Neuwirth.

Česká republika se Eurovize poprvé zúčastnila v roce 2007, a to jako jedna z posledních zemí v Evropě. Už v roce 1968 se soutěže v Londýně (pod názvem Velká cena Eurovize) zúčastnil Karel Gott. Reprezentoval tehdy ale Rakousko; Česká televize, respektive Československá televize, ještě nebyla členem pořádající organizace.

Tuzemským interpretům se v Eurovizi zatím příliš nedaří. Rocková kapela Kabát se v roce 2007 umístila na posledním místě, o rok později skončila Tereza Kerndlová jen o jedno místo lépe. Poté, co kapela Gipsy.cz zůstala v roce 2009 bez bodu, čeští hudebníci tuto soutěž na několik let opustili. Návrat se uskutečnil až v roce 2015, kdy Česko reprezentovali Marta Jandová a Václav "Noid" Bárta.

Před třemi lety se do finále Eurovize poprvé dostal český zástupce - zpěvačka Gabriela Gunčíková obsadila 25. místo. V roce 2017 tuzemsko reprezentovala Martina Bárta, která neuspěla v prvním semifinále. Mezi nejlepší se naopak loni dostal Mikolas Josef, který ve finále získal pro ČR dosud nejlepší umístění, šesté místo. Josef vystoupil s vlastní písní Lie To Me a uspěl především hlasy diváků.

Letošní čeští zástupci, indie-popová kapela Lake Malawi, pocházejí z Třince. Vedle zpěváka Alberta Černého skupinu tvoří baskytarista Jeroným Šubrt, kytarista Pavel Palát a bubeník Antonín Hrabal. Kapela vznikla v roce 2013 a už o rok později zahrála před koncertem americké skupiny Thirty Seconds To Mars. Autorem hudby a textů je Černý, který byl dříve součástí sestavy Charlie Straight. Černý je držitelem čtyř cen Anděl, dvou Slavíků a ocenění hudební stanice MTV.

Nejúspěšnější zemí soutěže je Irsko, jehož zástupce vyhrál sedmkrát (z toho čtyřikrát v letech 1992 až 1996), šest vítězství má na svém kontě Švédsko a po pěti vítězstvích zpěváci vyslaní Lucemburskem, Francií a Británií. Jediný ročník, ve kterém zvítězilo více interpretů, se konal v roce 1969 - cenu si odnesli Brit, Francouz, Nizozemec a Španěl.

Až do začátku 90. let byla Eurovize převážně doménou Západoevropanů. Po pádu železné opony se ale stále více začali prosazovat i účastníci z Východu, v roce 2001 pak zvítězili estonští zpěváci Tanel Padar a Dave Benton se skupinou 2XL. Už koncem 80. let se ale až na samý vrchol dostala jugoslávská skupina Riva.

Za jednu z nejkontroverznějších vítězek v historii označila v roce 2016 agentura Reuters ukrajinskou zpěvačku Džamalu (psána též Jamala), která uspěla se skladbou 1944 o deportacích krymských Tatarů z rozkazu sovětského vládce Josifa Stalina. Mnozí tehdy její výhru označili za politicky motivovanou.

Loňskou vítězkou se stala izraelská zpěvačka Netta Barzilaiová, soutěž se proto letos koná v Izraeli. Toto pořadatelství ale od počátku budí spory související s palestinsko-izraelským konfliktem. K bojkotu Eurovize vyzvala řada palestinských skupin i někteří umělci, kteří poukazují na izraelské násilí vůči Palestincům.