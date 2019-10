Po sedmi letech se vrátí kytarista Eric Clapton, v Praze zahájí letní turné

Anglický kytarista a zpěvák Eric Clapton, který v březnu oslaví 75. narozeniny, se po sedmi letech vrátí do Prahy. 29. května 2020 vystoupí v O2 areně. Včera večer to oznámili její provozovatelé a zároveň pořadatelé koncertu ze společnosti Bestsport. Vstupenky budou v prodeji od příštího pátku, cena zatím není známa.

Koncert se uskuteční u příležitosti turné, které v Praze začne. Erica Claptona pak do konce června bude čekat dalších 14 koncertů, ty poslední dva v Moskvě. Angličana v Praze doprovodí americký baskytarista Nathan East, klávesisté Paul Carrack a Chris Stainton, kytarista Doyle Bramhall II a vokalistky Sharon Whiteová s Katie Kissoonovou.

Clapton dosud v Česku vystoupil jen dvakrát, poprvé přijel roku 2006 do O2 areny, tehdy ještě známé pod názvem Sazka arena. V červnu 2013 se na stejné místo vrátil, nyní tam zavítá potřetí.

"Koncert Erika Claptona patří k těm světovým hudebním událostem, které nikdy nezklamou. Jeho alfou i omegou je poctivá hudba, kterou produkuje ve spolupráci s velkými individualitami," napsal po tehdejším vystoupení do Hospodářských novin hudební kritik Josef Vlček.

Podle něj Clapton nepotřebuje žádné ohňostroje, konfety, filmové dotáčky nebo mohutný světelný park. "Na Claptona se chodí především jako na kytaristu," zdůrazňuje.

Clapton, autor hitů Layla nebo Tears in Heaven, na scénu prorazil v roce 1963 s kapelou Yardbirds, progresivně hrající blues a rokenrol. Od roku 1965 krátce působil u Johna Mayalla v jeho slavných Bluesbreakers, s nimiž natočil jedinou a o to slavnější desku. Následně s bubeníkem Gingerem Bakerem a basistou Jackem Brucem sestavil trio Cream, které proslulo kompozicemi Sunshine of Your Love nebo Badge.

Hit Layla, jak ho Clapton hrál na turné roku 2014. | Video: Eagle Rock Entertainment

První koncert odehráli roku 1966, právě s Cream také Clapton poprvé zažil úspěch v USA. "Londýn byl počmáraný nápisy Clapton je bůh, bůh hrával i půlhodinová kytarová sóla, ale osobní štěstí v tom nenašel. Prakticky od roku 1969 se z kytarové ikony měnil v potulného písničkáře a bluesmana," vzpomínal na éru Cream kritik Jiří Černý.

Teprve pak umělec zahájil sólovou dráhu. Podle agentury ČTK má dnes pověst legendy, jež zrála v kvasu kultury 60. let. "Kamarádil se s Beatles, fascinoval davy, které mu pomohly vynést náročnou muziku až do hitparád. Osobní krize, neštěstí, drogy či alkohol jej srážely dolů, ale on se pokaždé vrátil jakoby posílen a trpkými zkušenostmi umocnil svou hudbu," napsala ČTK, když Clapton slavil sedmdesátiny.

Dnes má kytarista na kontě 23 studiových desek včetně popového alba Journeyman, které si roku 1989 koupily dva miliony lidí, nebo koncertní nahrávky MTV Unplugged, jež zmizela dokonce v patnáctimilionovém nákladu.

Zatím naposledy vloni vydal vánoční album Happy Xmas, které obsahuje coververze evergreenů White Christmas, Jingle Bells nebo Silent Night. "Všechny ty písně, ať už vyslovené koledy, nebo ne, jsou opravdu o Vánocích. O jejich hudebním rázu to platí tak napůl. Určitě nejsou aranžovány 'na jedno brdo'. A určitě také nemají společnou hudební řeč. Chybí jim tedy to, čím se naopak dosud vyznačovala téměř všechna Claptonova alba," napsal o albu Jiří Černý v Hospodářských novinách.

Záznam skladby Tears in Heaven z Claptonova unplugged koncertu pro MTV. | Video: MTV

Clapton bývá označován za jednoho z nejlepších žijících bluesových a rockových kytaristů. Třikrát byl uveden do Rokenrolové síně slávy, časopis Rolling Stone i Time ho zařadily vysoko na seznamy nejlepších kytaristů.

Získal 18 cen Grammy, celosvětově prodal přes 100 milionů desek a vysloužil si přezdívku Slowhand. Je znám virtuózní hrou, výjimečnou profesionalitou a repertoárem, jenž spojuje klenuté lyrické balady a blues s příměsí inteligentního popu.