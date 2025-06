Vzlety a pády Emmy Drobné. Třetí album Emminencia je zpěvaččino nejvyzrálejší

Josef Martínek

Slovenské zpěvačce Emmě Drobné se po vítězství v SuperStar z roku 2015 povedl skvělý start kariéry. V posledních letech o ní však - minimálně u nás v Česku - bylo navzdory několika singlovým vlaštovkám slyšet přece jen méně. Čerstvě vydané třetí autorské album Emminencia má ale šanci znovu vrátit její jméno na výsluní.

Pěvecká soutěž SuperStar, ať už v české, či česko-slovenské variantě, u nás bývá často spojována se jménem vítězky první tuzemské série Anety Langerové. Dlouho se říkalo a psalo, že jako jediná po skončení nezapadla v davu. Dnes už se ale takových účastníků najde mnohem víc. Ben Cristovao nedávno vyprodal Eden a do hal už se dopracovali například Tereza Mašková nebo Jan Bendig.

Nejpopulárnější slovenskou zástupkyní je u nás zřejmě dlouhodobě vítězka ročníku 2015 Emma Drobná. Její hit Words z debutové desky You Should Know z roku 2017 (pokud nepočítáme eponymní album poslepované z písní ze SuperStar) ve své době vedl českou rádiovou hitparádu, přičemž na Slovensku dokonce jako nejhranější píseň kraloval éteru dva roky po sobě. Několik úspěšných singlů se zrodilo také z její druhé desky Better Like This z roku 2020 a u posluchačů zarezonoval třeba i její tři roky starý duet s Richardem Müllerem Na pohrebe lásky nebo spolupráce s Adamem Ďuricou pod názvem Naše hriechy.

Na zpěvaččinu třetí řadovku si ale fanoušci museli počkat poměrně dlouho - pět let. V mezidobí Drobná vydala několik singlů, přičemž ten nejstreamovanější - loňské Rande s rapperem Egem - se paradoxně na desku (na rozdíl od dalších tří) nedostal. Nejspíš proto, že by do jejího konceptu až tolik nezapadal.

Moje nejvíce otevřené album

Po minulé studiovce, na které se vydala cestou přímočarého electropopu, se totiž tentokrát zpěvačka vrací k osobitějšímu, byť posluchačsky stále dost vstřícnému pojetí popu. "Pocitově je to moje nejvíc otevřené album, které reflektuje moje ups and downs v osobním životě," říká jednatřicetiletá umělkyně, která se navíc pustila do tvorby ve slovenštině, což pro ni dříve až na výjimky také nebylo typické.

Písně v rodném jazyce ale zatím v tracklistu stále tvoří menšinu - konkrétně jde o tři slovenské texty na osm anglických. Přesto je dobře, že to Drobná ve své mateřštině alespoň zkouší. Zatímco před deseti lety totiž byla angličtina u zdejších mladých posluchačů v kurzu a pokoušela se s ní prorazit spousta domácích hudebníků, v posledních letech se trend naprosto otočil a ti samí interpreti se vrhli na zpěv v češtině, potažmo slovenštině.

Přes den snít, v noci spát

Hned úvodní položka Vo vlnách, která v lednu vyšla i coby singl, patří k vůbec nejpovedenějším skladbám, jaké rodačka z Nového Mesta nad Váhom dosud nahrála. Potvrzuje to, co zpěvačka v souvislosti s novým materiálem hlásí - tedy že tentokrát vsadila spíše na aranžmá stojící na živých nástrojích a také na osobní texty. V songu s velmi nakažlivým rytmem popisuje stav, kdy se člověk na chvíli zastaví a odpoutá od všech každodenních bojů. "Máme všetko, čo môžeme mať / Životom nechám sa unášať / Cez deň snívať, v noci spať / Chcem sa hýbať a nie len stáť / Len tak splývať vo vlnách," zpívá.

Partnerka českého tenisty Tomáše Macháče vsadila na široký tým spolupracovníků. Vedle osvědčených producentů Adriána Líšky, Petera Grause či Tomáše Zubáka jí autorsky vypomohli také čeští tvůrci Jenda Vávra či Rony Janeček nebo Slovák se zahraničními kořeny Milan André Boronell. Není proto divu, že album má zvukově docela široký záběr, protože hned druhá písnička High zdařile míří na taneční parket. Nejde o žádnou prvoplánovou diskotéku, ale o vkusně zaranžovanou, na pilu netlačící a příjemně atmosférickou skladbu.

Slovenština jí sluší

Další ze slovensky zpívaných songů, byť s anglickým názvem HappyHappyHappy, zase lehce vibruje na vlnách r'n'b. Také tato poloha hlasu Emmy Drobné sluší, zvlášť ve spojení s jejím rodným jazykem.

Písně zpívané ve slovenštině patří na nahrávce k těm nejvýraznějším - zatímco některé kousky v angličtině jako Dizzy či Lovesick jsou sice milý a nevtíravý pop, ale při množství současné celosvětové produkce působí trochu zaměnitelně. V pořadí sedmá položka Je nás viac si naopak svou strukturou důrazně říká o pozornost. Dramaticky stavěná píseň s tepajícími slokami a pompézně vygradovaným refrénem, v níž jako by interpretka utěšovala všechny raněné duše, je pro své vnitřní napětí asi nejvýraznějším autorským počinem na tomto albu. Text napsala Drobná sama, hudbu složila ve spolupráci s Líškou.

V mainstreamových mantinelech pestrou hudební paletu doplňuje například také písnička U OK?, která by se dala strčit do škatulky akustického popu. Pohodový popěvek, kvalitní vokály, dobrá produkce, takhle nějak by mohl znít vkusný letní hit.

Právem nabyté sebevědomí

Táhlá balada Oceans pracuje zase s jinou náladou, Drobná v ní na pozadí smyčců zní trochu jako pop-soulová diva z minulého století. Ač ona sama celkově nijak okázale neklade důraz na své pěvecké dovednosti, právě tato kompozice odhaluje její pozoruhodné interpretační nadání. Tolik citu a emocí lze na ploše necelých čtyř minut slyšet málokde.

Až v úplném závěru na posluchače čeká už dříve vytěžený singl Hawaii, který se vrací k údernějšímu electropopovému zvuku. Jde o povedené rozloučení v tanečním duchu, které jen podtrhuje zpěvaččinu stylovou univerzálnost.

Album Emminencia dostálo svému názvu - na scéně českého a slovenského popu skutečně vyčnívá. Autorka říká, že pojmenování nepředstavuje jen slovní hříčku odkazující na její jméno, ale jde i o vyjádření jistého sebevědomí. Tím může charismatická zpěvačka oplývat právem - nejenže je majitelkou krásného, emotivně zabarveného vokálu, ale navíc její repertoár sympaticky zraje. Nutně se v něm nežene za aktuálními trendy, zároveň ale nestojí na místě. Její tvorba se vyvíjí přirozeně a bez křeče či urputnosti, neztrácí kontinuitu a udržuje si určitou lehkost a nadhled. Díky tomu všemu lze říci, že Emma Drobná natočila jedno z nejpovedenějších domácích popových alb první poloviny tohoto roku.