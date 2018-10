Písničkář Costello ustál boj s rakovinou, novou desku napsal s veteránem Bacharachem

Ještě začátkem roku písničkář Elvis Costello kvůli boji s rakovinou rušil koncerty. Nyní je zpět při síle. Na nové album zařadil i skladby, které napsal s devadesátiletým Burtem Bacharachem.

Příznivci anglického písničkáře Elvise Costella mohou být rádi, že jejich idol nedrží slovo. Jak píše agentura AP, už před osmi lety se Costello takřka zavázal, že přestane natáčet. Nyní ten slib podruhé porušil a předevčírem na trh poslal nové studiové album nazvané Look Now.

Nahrávka, kterou pořídil se svou dlouholetou kapelou The Imposters, vyniká komplexními aranžmá pro dechy, smyčce i zadní vokály. Costello ji v tomto ohledu přirovnává k albu písničkářky Dusty Springfieldové nazvanému Dusty in Memphis z konce 60. let. Jádrem novinky Look Now je ale obnovená spolupráce mezi čtyřiašedesátiletým Costellem a letos devadesátiletým skladatelem populární a filmové hudby Burtem Bacharachem.

Costello album vydává zhruba třičtvrtě roku poté, co mu doktoři vyoperovali malý, ale agresivní nádor. Desku dokončoval právě tehdy, s operací prý byl smířený, přecenil ale síly a nakonec musel dát za pravdu doktorovi, který mu doporučil hned po zákroku nekoncertovat. Costello proto zrušil avizované koncerty, a protože fanouškům nechtěl lhát, uvedl situaci na pravou míru. "Některé zprávy byly bohužel trochu překroucené, vykreslily tu situaci ve vážnějším světle. Ve skutečnosti šlo opravdu jen o to, že jsem podcenil, kolik času zabere rekonvalescence," vysvětluje teď hudebník v rozhovorech.

V posledních letech Elvis Costello svá vystoupení často opíral o studiový materiál. Na jednom turné hrál skladby z alba Imperial Bedroom ze začátku 80. let, na jiném si s sebou na jevišti vozil kolo štěstí jako z televizních soutěží - to, kde se po roztočení kola zastaví šipka, určovalo, z jakého Costellova období zazní příští píseň.

Celou tu dobu ale Costello psal nové písně, většinou pro divadlo. S devadesátiletým Burtem Bacharachem, s nímž roku 1998 vytvořil album Painted From Memory, hudebník píše nový muzikál, stále se jim ale na jeho uvedení nedaří sehnat peníze.

V mezidobí proto Costellův dlouholetý bubeník Pete Thomas navrhl, aby nové písně zkusili natočit na desku. Součástí nyní vydaného Look Now jsou tak i písně vzešlé ze spolupráce s Bacharachem - přičemž kompoziec Don’t Look Now a Photographs Can Lie napsal devadesátiletý veterán Bacharach sám. "Potřeboval jsem najít způsob, jak pro mě dlouho spojené nahrávání a koncertování opět rozpojit, abych si obhájil tak marnivou činnost, jakou je v dnešní době nahrávání desek," řekl Costello agentuře AP.

Podle ní je nahrávka Look Now plná balad, s lehce soulovým nádechem a spoustou prostoru pro rytmickou sekci tvořenou baskytaristou a vokalistou Daveym Faragherem, bubeníkem Petem Thomasem a klávesistou Stevem Nievem. Na desce ale účinkují také dechy a smyčce. "Na té desce jsou momenty, na jaké bychom v mládí neměli dost trpělivosti," poznamenal Costello, kterého kapela The Imposters doprovází od alba My Aim Is True z roku 1977.

Skladba z nové desky Suspect My Tears podle Costella vypráví "o dvou pokrytcích, kteří předstírají emoce". | Video: Concord Records

Costello dnes říká, že zkušenosti, které získal od předešlé nahrávky s Bacharachem, se na jeho novince obtiskly. "Děláme dojem, že jsme staří? Ne. Ale hrajeme tak, že víme, co děláme, a jsme si vědomi všech možností. Mohli bychom tu desku natočit na spoustu způsobů, ale vybrali jsme si tento," poznamenává hudebník. "Je vhodné nejdřív si ujasnit, co chcete hrát, dobře to nacvičit a teprve pak s tím jít do studia," vysvětluje muzikant, jenž se naučil číst a zapisovat noty teprve v 90. letech.

Jednotlivé písně podle agentury AP vyprávějí sofistikované příběhy: v jednom žena z pokoje strhává tapety, které jí připomínají manželovu nevěru. Pod tapetou najde na zdi značku, kterou s manželem udělali, když měřili, o kolik jim vyrostla dcera.

V další skladbě bohatá žena pohrdá svým někdejším milencem, jehož si ale najala, aby ji namaloval portrét. A protagonistkou další kompozice je žena, jejíž dětství poznamenaly otcovy nevěry.

Všechny tři skladby Costello zpívá z pohledu ženy. "Nesnažím se vysvětlovat, co znamená každý verš. Ale rozhodně ty skladby nikoho nesoudí. Jen vypráví příběhy, a každý ať si z toho vezme, co uzná za vhodné," uvedl hudebník v rozhovoru pro americký rozhlas.

Totally dig the new #ElvisCostelloAndTheImposters album #LookNow. If a fan of Imperial Bedroom/Painted From Memory stuff you’ll like it a lot. Some Get Happy Soul too. Songwriting A game for Elvis. This is #UnderLime (Lyric Video) https://t.co/Q8hLYHB4Rk via @YouTube — Jim Flax (@flax_jim) October 13, 2018

V další skladbě nazvané Under Lime se Costello vrací k postavě neúspěšného vaudevillového zpěváka Jimmieho, o němž před osmi lety zpíval v písni Jimmie Standing in the Rain na desce National Ransom. "Rozhodl jsem se, že se s ním znovu setkáme. V populární hudbě se spousta lidem podařilo propašovat temná témata do jinak optimisticky znějících skladeb," poznamenává o této písni Costello.

Ten byl vydání alba Look Now prý přinucen pozdržet, když se nedohodl s nejmenovanou nahrávací společností. V eseji, kterou na toto téma sepsal, hudebník uvažuje, že vzhledem k jeho boji s rakovinou se možná lidé z nahrávacího průmyslu rozhodli s vydáním nahrávky počkat "pro případ, že by se ze mě stal posmrtný umělec", jak píše. "Na tuto dráhu ale zatím nejsem připraven", dodává.