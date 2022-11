Elton John odehrál poslední koncert v USA. Přišly se s ním rozloučit hvězdy

Pětasedmdesátiletý anglický zpěvák a klavírista sir Elton John tuto neděli odehrál poslední koncert v USA. Stalo se tak za účasti hvězdných hostů na stadionu kalifornského baseballového týmu Los Angeles Dodgers.

Dvě a půl hodiny trvající show zakončenou ohňostrojem do celého světa včetně Česka živě přenášela placená videotéka Disney+, kde lze nyní zhlédnout záznam. "To vy jste ze mě udělali hvězdu. Nebýt Ameriky, tak tady dneska nestojím. Děkuji vám za všechny ty roky vaší lásky a velkorysosti," rozloučil se zpěvák. "Přeji vám hodně štěstí, lásky a prosperity. A buďte na sebe hodní," vzkázal.

Autor hitů Tiny Dancer nebo Rocket Man na losangeleském stadionu uplynulé dny vystoupil třikrát. Vrátil se tak na místo, kde slavně účinkoval roku 1975 na vrcholu slávy.

Jako mladík tady u klavíru poskakoval a na sobě měl třpytivou úpravu baseballového dresu. Tuto neděli si na přídavky oblékl variaci téhož úboru, tentokrát v podobě županu. Poskakování však vynechal, stále se zotavuje ze zranění kyčle. Kvůli němu lehce pokulhává a vloni musel část turné odložit. "Je to pro mě opravdu mimořádný a hodně emocionální večer," řekl Elton John poté, co na koncertní křídlo dohrál song Philadelphia Freedom. "Byla to dlouhá cesta," ohlédl se za kariérou zahájenou roku 1969 albem Empty Sky.

Držitel dvou Oscarů a pěti cen Grammy postupně uvedl své největší hity včetně Bennie and the Jets, I'm Still Standing, Your Song či Goodbye Yellow Brick Road.

Duet Don't Let the Sun Go Down on Me, kdysi natočený s dnes již nežijícím Georgem Michaelem, si s Angličanem naživo přišla do zlatého mikrofonu zazpívat Brandi Carlile. Pětasedmdesátiletá Kiki Dee si zopakovala song Don't Go Breaking My Heart, který s Eltonem Johnem roku 1976 dostali do čela americké hitparády. "Rozhodli jsme se tenhle úžasný okamžik zopakovat," vysvětlil zpěvák.

Posledním duetem se v přídavku stal taneční remix Cold Heart, který s ním naživo v černých šatech zapěla jedna z největších současných popových celebrit Dua Lipa. Song vydali vloni.

0:44 Nedělní koncert Eltona Johna přenášela platforma Disney+, kde lze nyní zhlédnout záznam. Foto: ČTK/AP | Video: Disney+

Nedělní koncert podle agentury Reuters navštívily hollywoodské hvězdy jako exmodelka Heidi Klum, herci Kirsten Dunst a Neil Patrick Harris nebo hudebníci Paul McCartney, Mick Jagger a Joni Mitchell. Přišli také herec Taron Egerton, který zpěváka před třemi roky ztvárnil ve filmu Rocketman, nebo Johnův dlouholetý spolupracovník a textař Bernie Taupin. "Kdyby nebylo Bernieho, tak bych tady s vámi nestál," řekl v závěru večera Elton John, načež na pódium kromě Taupina pozval příbuzné.

"Chci trávit čas s rodinou. Až příští rok dokončím turné, bude mi 76 let," připomněl hudebník, po jehož boku už v tu chvíli stáli životní partner David Furnish a synové, jedenáctiletý Zachary a devítiletý Elijah. "Chtěl jsem vám je ukázat, abyste pochopili, proč odcházím do důchodu," zdůvodnil.

Elton John je od roku 2018 na rozlučkovém turné nazvaném Farewell Yellow Brick Road, v jehož rámci odehrál 183 vystoupení v USA a Kanadě. V lednu šňůru završí v Austrálii.

S českými diváky se rozloučil v květnu 2019, kdy zaplnil pražskou O2 arenu. "Byl to koncert překvapivě krotký, vzdálený exhibicionistickým hříčkám a ironicky megalomanským gestům z minulých let. Vkusná scéna se zadní projekcí soustřeďovala pozornost na klavír a na toho, kdo na něj hraje," napsalo tehdy Aktuálně.cz.