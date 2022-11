Editors, White Lies a The 1975. Na české festivaly míří britské kytarové kapely

Na šestém ročníku pražského festivalu Metronome, který se uskuteční 22. až 25. června příštího roku na Výstavišti, zahrají francouzští M83 a britské kapely Editors a White Lies. Hvězdami královéhradeckého Rock for People zase budou angličtí The 1975.

Pořadatelé pražského Metronomu připravují osm scén, na nichž vystoupí přes 50 projektů. "Spolu se světoznámým elektronickým projektem M83 multiinstrumentalisty Anthonyho Gonzaleze, jehož hit Midnight City má na oficiálním YouTube kanále kapely téměř 400 milionů zhlédnutí, se můžeme těšit na mistry britské kytarové scény Editors a White Lies," oznámili v úterý pořadatelé.

Editors jsou čtyřčlenná alternativní rocková sestava z Birminghamu, roku 2002 je založili čtyři spolužáci oboru hudební technologie z univerzity v hrabství Staffordshire. Nejprve pod různými názvy vystupovali po hospodách a klubech. První úspěch zaznamenali se singly Bullets, Munich a Blood, které jim vysloužily přirovnání ke známějším Joy Division či Interpol. "Navázali na výraznou linii melodického kytarového rocku britských kapel osmdesátých let. V jejich kořenech bylo cosi nenapodobitelně anglického, co lze na tamní scéně vystopovat už od dob Beatles," napsaly o kapele Hospodářské noviny.

Roku 2007 byli Editors hvězdami festivalu Glastonbury a předskakovali dnes již neexistujícím R.E.M. na evropském turné. Za debutové album The Back Room z roku 2006 získali nominaci na Mercury Prize. Jejich druhá nahrávka, obohacená větším důrazem na klávesy a elektroniku, obsadila přední příčky hitparád. Zatím naposledy letos vydali album EBM.

"Nemyslím, že bych měl být smutný, když píšu smutné písně. Každý člověk má nějakou temnou stránku," řekl ke stylizaci sestavy jedenačtyřicetiletý zpěvák Tom Smith, pro nějž je typický romantický, lehce tragický projev. Editors už v Česku hráli pětkrát, naposledy před čtyřmi roky v pražské MeetFactory, kde představili tehdejší nahrávku Violence.

Další hosté pražského Metronomu, White Lies, existují zhruba o pět let kratší dobu. Také ale bývají označováni za britskou alternativní rockovou kapelu ovlivněnou zvukem sestav jako Joy Division. Založili je zpívající kytarista Harry McVeigh, baskytarista Charles Cave a bubeník Jack Lawrence-Brown. Kariéru nastartovali albem To Lose My Life z roku 2009. Ve Velké Británii se dostalo na první místo hitparád. Na pražském festivalu představí čerstvě vydané album As I Try Not to Fall Apart, které kombinuje zvuk kytar a elektroniky.

Celkem už White Lies v Česku koncertovali šestkrát, nejčastěji v menších klubech jako Lucerna Music Baru, kde měli letos v květnu téměř vyprodáno.

Jeden z největších hitů White Lies nazvaný Bigger Than Us pochází z roku 2011, videoklip volně odkazuje k filmu E.T. - Mimozemšťan. | Video: Polydor Records

Anglická kytarová kapela bude i hvězdou královéhradeckého festivalu Rock for People. Jeho organizátoři oznámili, že přivezou The 1975, manchesterské vítěze dvou cen Brit Awards. Kromě nich přijedou metaloví Slipknot a britští Muse. Přehlídka se uskuteční 8. až 11. června v novém hradeckém multifunkčním areálu Park 360. Ten vznikl v severní části zdejšího letiště a pojme až 35 tisíc lidí.

The 1975 přivezou písně z letošní desky Being Funny in a Foreign Language, zahrají i starší hity jako Chocolate nebo The Sound. "The 1975 lze chápat jako silně generační kapelu, jeden čas se o nich psalo jako o nejmilovanější i nejnenáviděnější sestavě světa. Patří už do generace popových hvězd, jejichž tvorbu lidé konzumují primárně přes internet," konstatovalo o nich Aktuálně.cz.

Podle Hospodářských novin je největší předností sestavy bezprostřední osobnost frontmana Matthewa Healyho, který na prvních koncertech svlečený do půl těla pokuřoval z cigaret, jež si bral od fanoušků v prvních řadách. Bezděčně tím ztělesňoval image bohémů, kterým v hudebním přístupu i tvorbě projde kdejaká drzost.

Na letošní desce The 1975 hraje stěžejní roli láska. "Jsou tu typické zamilované písně zahloubané do protějšku, hudebně jen skromně doprovázené. Láska je zde cestou, jak lépe pochopit sebe sama, odrazit vlastní já od kontaktu s druhým," napsalo o ní Aktuálně.cz.

The 1975 přijedou do Česka pošesté, zatím naposledy koncertovali před pěti lety v pražském Foru Karlín. Před ním některé fanynky čekaly s matracemi a dekami až 20 hodin. Koncert začal v pondělí večer, první zájemkyně ale dorazily už v neděli a nocovaly na dlažbě před koncertním sálem.