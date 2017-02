Kurt Cobain by oslavil 50 let. Na internetu se za stovky tisíc draží jeho modrá kytara

před 1 hodinou

Zpěvákovu metalízově modrou kytaru Hagstrom si mohou zájemci vydražit až do konce února. Část výtěžku věnuje eBay na charitu. Kurt Cobain by 20. února oslavil své 50. narozeniny.

Frontman kapely Nirvana Kurt Cobain by v pondělí 20. února oslavil 50. narozeniny. Při této příležitosti draží americký prodejní server eBay Cobainovu metalízově modrou kytaru Hagstrom. Část výtěžku z aukce půjde na portlandskou charitu Transition Projects pro lidi bez domova.

V pondělí odpoledne se do dražby přidalo necelých 60 uživatelů a částka se pohybovala okolo 35 tisíc dolarů (zhruba 894 tisíc korun). Nástroj, který Cobaina proslavil, bude v aukci až do neděle 26. února.

Hudebník pocházel z dřevařského městečka Aberdeenu, ležícího asi 100 kilometrů jihozápadně od Seattlu, budoucí metropole stylu grunge.

Proslavila jej především alternativní rocková skupina Nirvana, kterou založil v roce 1987 s baskytaristou Kristem Novoselicem. O čtyři roky později se k nim připojil bubeník Dave Grohl a slavná kapela byla kompletní.

V roce 1991 se jejich píseň Smells Like Teen Spirit, která dodnes vítězí v anketách o nejpopulárnější alternativní skladbu všech dob, stala nejhranějším hitem na hudební stanici MTV. Nirvana vydala studiová alba Bleach (1989), Nevermind (1991) a In Utero (1993), jichž jen USA prodalo přes 25 milionů, ve světě to pak více než 75 milionů.

Kurt Cobain byl častým terčem bulvárních médií, a to nejen díky divokým kouskům během turné, ale i kvůli své závislosti na heroinu. V roce 1992 se oženil se zpěvačkou Courtney Love, ve stejném roce se jim narodila dcera Francis Bean. Courtney Love byla dříve obviňována z toho, že svého manžela nechala pro peníze zavraždit.

themarcjacobs : I first met Frances Bean when she was 2 years old at a dinner with her mom (Courtney) and Anna Sui in 1994 at Bar Six in NYC. I have always wanted to work with Frances. Her beauty, uniqueness, and strength is something I have long admired and respected. Few things remain as constant as my continued inspiration from those whose honesty, integrity, courage, and curiosity lead them to explore and venture beyond preconceived boundaries. Photographed by @davidsimsofficial, I am pleased to share the first image of Frances Bean Cobain for our Spring/Summer 2017 campaign.

Jejich dcera Francis se stala taktéž zpěvačkou a umělkyní. Jako múzu si ji pro svou nejnovější kolekci vybral návrhář Marc Jacobs.

Kurt Cobain se zastřelil 5. dubna 1994 ve svém domě v Seattlu. Bylo mu 27 let. Smrt Cobaina nepřežila ani kapela a ve stejném roce se rozpadla. Zbylí členové skupiny však zůstali hudebně aktivní, nejvíc se prosadil bubeník Dave Grohl se svojí formací Foo Fighters.

autoři: Magazín, ČTK