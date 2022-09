Doba žádá krátké songy. Zpěvačka Lenny vydala nové album, je víc rockové

Své třetí album, nazvané Heartbreak Culture, v pátek zveřejnila česká zpěvačka a skladatelka Lenny. Oproti předešlým nahrávkám se na novince více přiklání k rockové hudbě.

Osmadvacetiletá hvězda k rocku tíhla od mládí, dosud se jím ale nechala inspirovat spíš příležitostně. K žánru Lenny přivedl otec, architekt Boris Drbal, který ji vychoval na hudbě kapel jako AC/DC, Rolling Stones nebo Deep Purple. V dospívání pak poslouchala sestavy od Paramore po Green Day. "Protože piano, na které hraji, zvítězilo nad kytarou, tak to moji tvorbu trochu od rocku odklonilo. Ale ve spolupráci s dalšími hudebníky jsem na tom zase začala pracovat," říká zpěvačka.

"Rock je pro mě potrava pro duši. Když začne hrát skvělý kytarový riff, něco uvnitř mě se zažehne a mám pocit, že vše je možné. Možná na lidi působím mile a stydlivě, nicméně na pódiu dostává prostor moje dravá stránka a nic mě nezastaví," doplňuje.

Lenny maturovala na anglicko-českém gymnáziu a tři roky studovala konzervatoř v Londýně zaměřenou na moderní muziku. Na nové desce opět zpívá anglicky. Skladbu Lithium vytvořila s pomocí amerického producenta a rapera Mika Shinody, na kompozici Overdosed spolupracovala s britským producentem Danem Lancasterem.

V baladě Friends For Life hostuje nizozemský zpěvák Remme. S dalšími pomohli čeští producenti Marcel Procházka a Ondřej Fiedler. Marcus Tran produkoval úvodní píseň Superpower, na níž se autorsky podílel i raper Marpo.

"Donedávna byl Ondřej Fiedler jediný, komu jsem důvěřovala. Ale došlo k evoluci, kdy jsem se rozhodla k nahrávání připustit více lidí, a udělala jsem dobře. Zejména zahraniční producenti desce dali jinou tvář a spolupráce s nimi pro mě byla obohacující," hodnotí Lenny.

První píseň na nové album Heartbreak Culture natočila už předloni v anglickém Liverpoolu. Největší část nových skladeb však vytvořila vloni v Berlíně s nizozemským týmem. Většina jich je krátkých, často pod tři minuty. "I když se nesoustředím na trendy a nesnažím se za každou cenu dostat do rádií, doba si to žádá. Rádia stejně většinou písničky před třetí minutou utnou," podotýká zpěvačka.

Skladba Plastic Flowers z nového alba Lenny. Foto: Benedikt Renč | Video: Universal Music

Singl Live, Laugh, Cry s videoklipem, v němž hlavní role ztvárnily herečky Sára Sandeva a Michaela Randlová, vydala už v létě. Také některé jiné skladby představila na letních koncertech. Účinkovala mimo jiné na pražském festivalu Metronome nebo jedné z největších evropských hudebních akcí Szigetu v maďarské Budapešti.

Nyní se Lenny připravuje na vystoupení v pražském O2 universu, které se uskuteční 24. listopadu. "Jedná se o koncert dvakrát překládaný kvůli pandemii. Původně byl zamýšlený k předchozímu albu Weird & Wonderful. Teď máme k dispozici více písniček, takže to může být brané jako takové best of s písněmi, na které se posluchači těší, i s novými skladbami," shrnuje.

Lenny před pěti lety podepsala globální smlouvu s německým vydavatelstvím Universal Music, v minulosti uspěla v zahraničí. Dcera zpěvačky Lenky Filipové prorazila zejména na italském trhu, kde se její skladba Hell.o několik týdnů držela na předních příčkách nejposlouchanějších italských rádií.

Debutovala roku 2016 albem Hearts, následovala deska nazvaná Weird & Wonderful. "Posluchačům se nepodbízí češtinou ani osvědčenými postupy jednookých šamanů hitparád. Dokáže zaujmout hlasem i výrazem, stejně jako řemeslně dotaženou, domyšlenou a chytře vystavěnou písničkou," napsal o ní kritik Honza Vedral.