Doba, kdy bylo možné vše. Film, kniha a seriál připomenou české devadesátky

Pod vedením producenta Petra Kozy vzniká projekt Devadesátky, který zmapuje historii české kultury, a zejména hudby 90. let minulého století. Jeho součástí má být celovečerní film režiséra Radima Špačka a scenáristy Lukáše Csicselyho, šestidílný televizní dokument Jakuba Skalického i kniha hudebního historika Radka Diestlera.

Zatímco kniha by měla vyjít příští rok, film a seriál mají následovat o další dva roky později.

"Tým Devadesátek v současné době oslovuje pamětníky a shání archivní materiály z let 1990 až 1999, fotografie, plakáty, vstupenky, programy, soukromé nahrávky, audio i video záznamy z koncertů či parties v klubech i na festivalech, fanziny, časopisy a další memorabilie z tohoto období, včetně koncertů zahraničních interpretů na našich pódiích," popisuje mluvčí projektu Silvie Marková.

Devadesátá léta minulého století byla v historii zdejší kultury a hudby podle tvůrců dobou plnou euforie a nadějí. V Praze koncertovali angličtí Rolling Stones, sovětským tankům zamával z pódia Frank Zappa, do Československa se vrátil exulant Ivan Král, zpod bývalého Stalinova pomníku začalo vysílat první soukromé rádio a pamětníci vzpomínají, jak se Michael Stipe ze skupiny R.E.M. marně snažil zaplatit u stánku na Vranovské přehradě platinovou kreditkou.

"Dalo by se říci, že jde o celkem nedávnou historii, ale čas letí rychleji, než se nám zdá, a od roku 1990 už je to více než 30 let. Je to jeden z mnoha důvodů se důkladně do té doby ponořit a zachovat tu jedinečnost i pro budoucí generace," vysvětluje producent Koza.

Režisér Špaček svůj celovečerní film zarámuje příběhem unaveného rockera, padesátníka Franty, a jeho dvacetiletého synovce Petra. "Měla by to být nejen vzpomínka na naše mládí, ale i na pocit kolektivní euforie, která tehdy ovládla celou společnost, nic se nezdálo nemožné a optimismus byl k mání zdarma na každém rohu," vysvětluje režisér.

Šestidílný dokumentární televizní cyklus Jakuba Skalického chce zmapovat hudební scénu 90. let z více úhlů. Bude se zabývat kluby a festivaly, rozhlasovými i televizními pořady, časopisy nebo fanziny. Popíše činnost agentur a promotérů, připomene vystoupení zahraničních hvězd i první zkušenosti českých kapel v zahraničí. Probere mainstream i okrajové žánry a přinese různé pohledy na gramofonový trh.

Časovým rámcem cyklu bude doba od 3. prosince 1989, kdy se konal koncert Pro všechny slušný lidi, až po rok 1999.

Stejnými tématy se má zabývat připravovaná kniha Radka Diestlera o české a slovenské hudební scéně 90. let, kterou příští rok vydá nakladatelství 65. pole.

Hudební příznivce do 90. let loni v létě vrátila výstava v pražském Popmuseu. Nabídla ohlédnutí za událostmi, jež před 30 lety hýbaly společností a popkulturou.