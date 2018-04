Do Prahy přijede britský písničkář Ben Howard. Díky velkému zájmu o lístky bude koncert v Lucerně

24. 3. 2018

Ben Howard a jeho Brit Award. | Video: YouTube / Ben Howars

Jedenatřicetiletý britský písničkář Ben Howard zahraje 9. června poprvé v České republice. Původně to mělo být v Divadle Archa, koncert se však díky velkému zájmu přesouvá do kapacitně větší Lucerny. Howardovu tvorbu ovlivnila Joni Mitchellová, Simon & Garfunkel nebo Bob Dylan, více než klasické písničkářství však Howardovy melancholické, indierockové skladby místy připomínají subtilní verzi amerických kapel typu The National. Vydal tři alba, za debut Every Kingdom (2011) získal nominaci na Mercury Prize pro nejlepší britské album a o dva roky později i Brit Award jako objev a zpěvák roku. Píseň Oats In the Water z EP The Burgh Island (2012) se objevila v seriálu Živí mrtví.

autor: Kultura | 24. 3. 2018