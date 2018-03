Do Prahy poprvé přijede Dionne Warwicková. Doprovázela Elvise Presleyho, zpívala i se Sinatrou

před 6 hodinami

Popová a soulová zpěvačka a držitelka pěti Grammy Dionne Warwicková zazpívá 14. září v Kongresovém centru. Na svém prvním koncertě v České republice nabídne průřez dlouholetou kariérou. V Praze ji doprovodí kapela, v níž hraje i její syn a vnučka. Warwicková začínala v gospelovém sboru, s nímž doprovázela Elvise Presleyho. V roce 1962 se vydala na sólovou dráhu s hitem Don’t Make Me Over, podle kterého nazvala letošní turné. Spolupracovala na benefičním singlu We Are the World, zpívala s Frankem Sinatrou, svou sestřenicí Whitney Houstonovou, z mladší generace například s CeeLo Greenem. V českém prostředí zpívají její písně Helena Vondráčková, Marta Kubišová, Ilona Csáková či Marie Rottrová.

