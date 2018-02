Do Prahy míří "pankáč" Nigel Kennedy. Na housle hraje virtuózně George Gershwina i The Doors

před 3 hodinami

Hit The Doors Light My Fire v podání NIgela Kennedyho.

Do pražského Kongresového centra přijede 14. března britský houslový virtuos Nigel Kennedy. Na koncertě vystoupí s programem Bach Meets Gershwin.

Koncerty jedenašedesátiletého britského houslisty Nigela Kennedyho jsou specifické hudebníkovým neformálním vystupováním, které však nesnižuje kvalitu odehraných skladeb.

Nigel patří mezi nejúspěšnější houslisty světa, spolupracoval například s Paulem McCartneym, Robertem Plantem či zpěvačkou Kate Bushovou. Velkou část své tvorby věnoval také skladbám Jimiho Hendrixe, kterého považuje za zásadního hudebníka moderní doby. Na repertoáru má ale také coververze hitů od The Doors, The Beatles nebo The Who.

V Praze představí svůj program nazvaný Bach Meets Gershwin, v němž publiku kromě jejich skladeb nabídne i vlastní kompozice.

Na turné Kennedy vystoupí v doprovodu špičkových muzikantů - kytaristy Rolfa Bussalba, baskytaristy Tomasze Kupiece a cellistky Beaty Urbanekové.