Zemřel český houseový DJ Loutka. Symbolizoval bezstarostnou dobu, kdy "nikdo nic neřešil"

Zemřel DJ Loutka, jeden z nejznámějších českých DJů houseové hudby. "Zažívali jsme svého druhu zvláštní androš. V prvních měsících po mejdanu u Melouna znalo house music tak dvacet lidí," vzpomínal na 90. léta.

Praha - Ve věku jedenapadesáti let zemřel Michal Maudr, známý pod pseudonymem DJ Loutka. Byl rezidentem pražského klubu Roxy či zakladatelem vyhlášené série klubových nocí Shake, za nimiž do Prahy ve druhé polovině 90. let minulého století jezdili posluchači z celé Evropy.

Zprávu o úmrtí jednoho z nejoblíbenějších českých houseových DJů přinesl server rave.cz, Maudrův kolega DJ Chocky ji posléze potvrdil pro portál protisedi.cz. Ten napsal, že Loutka byl pro českou veřejnost jedním ze symbolů houseové hudby.

Loutka se DJingu začal věnovat hned po sametové revoluci ve smíchovském klubu Futurum, kde pouštěl hudbu ještě z cédéček.

"Všechno jsme patlali dohromady, jednou jsem byl na baru, pak u vchodu, pak jsem hrál. Všechny nás to bavilo všechno, tak jsme se střídali," vzpomínal vloni v rozhovoru pro server ireport.cz na dobu, kdy "tady vlastně ještě nebyla žádná scéna".

Vloni pro časopis Reflex si Loutka zase vybavil, jak se účastnil první pražské house party, kterou roku 1991 u Melouna uspořádali DJové z Belgie.

"Tehdy byla Praha pro mladý lidi strašně malým místem. Zažívali jsme svého druhu zvláštní androš. V těch prvních týdnech nebo měsících po mejdanu u Melouna znalo house music tak dvacet lidí, pak stovka," říkal a tehdejší atmosféru, "bezstarostnou dobu, kdy nikdo nic neřešil", přičítal euforii po pádu komunismu.

"V lidech byl najednou pocit, že to 'happy' v nás bude do konce života. To teď už není, ale za to si koneckonců můžeme sami, všichni do jednoho," říkal Loutka.

Postupně se uplatnil ve Slovanském domě, v klubech Bunkr, Roxy a Radosti FX, kde vystupoval každou středu. Přešel k houseové hudbě a muziku začal pouštět z vinylů.

Klubové noci Shake v pražském Roxy vymyslel po vzoru toho, co viděl během čtyř měsíců strávených v nizozemském Amsterdamu. "Člověk přišel do klubu a více méně znal každý každého a to byla hrozná výhoda. Bylo tam 1500 lidí, ale nebyla tam anonymita, všichni se trošičku znali," líčil v interview.

Roku 1993 Loutka patřil k zakladatelům pořadatelské houseové agentury Roxydust, později byl autorem pořadu House Box na rádiu Bonton, sestavil kompilaci Housebox 1 ‎pro vydavavatelství Nextera a také vybral hudbu k filmu z prostředí současné elektronické hudby Roots in Ego.

V Roxy, kde vloni oslavil padesátiny, v posledních letech vystupoval před světovými hvězdami jako Solomun, Joris Voorn, Kolektiv Turmstrasse nebo Kölsch. Na pódiu stál vedle největších hvězd typu Carla Coxe, Paula van Dyka nebo Richieho Hawtina.

V rozhovoru pro ireport.cz vloni Loutka říkal, že na DJingu si nejvíc cení svobody. "Vůbec si nedokážu představit, že bych chodil do práce. Někdo chodí do kanceláře rád, já jsem vyučenej automechanik a nedokážu si představit, že bych to dělal," říkal.