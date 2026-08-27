Divokej Bill se vrací k akustice. Kapelu čeká sedmnáct koncertů napříč Českem

Po letní jízdě s turné Osm divokejch 2026 čeká kapelu Divokej Bill změna tempa. Na podzim se znovu vydají na akustické turné a během listopadu a prosince odehrají koncerty v klubech a kulturních domech napříč Českem.
Akustickou podobu svého koncertu si Divokej Bill vyzkoušel už v roce 2024, kdy se po deseti letech vrátil do klubů a kulturáků. Tehdy během dvanácti večerů ukázali svou tvorbu v komornějším provedení, než na jaké jsou fanoušci zvyklí z velkých open-air koncertů. Právě atmosféra menších sálů, větší blízkost kapely a publika a možnost zahrát písničky trochu jinak se staly jedním z důvodů, proč se kapela k akustice letos vrací.
„Akustický koncerty mají úplně jinou atmosféru. Jsme si s lidma mnohem blíž a můžeme si dovolit trochu jinak pracovat s písničkama. Ale akusticky u nás rozhodně neznamená potichu nebo v klidu. Fanoušci vědí, že i když sundáme elektriku, pořád je to Divokej Bill a pořádnej nářez. Po minulým akustickým turné jsme navíc věděli, že se k tomu chceme ještě vrátit,“ říká kapela Divokej Bill.
Podzimní série Divokej Bill akusticky nabídne celkem sedmnáct koncertů. Turné odstartuje 6. listopadu v Hradci Králové, závěr pak proběhne 22. prosince v Praze.
Podzimní koncerty nabídnou průřez tvorbou Divokýho Billa v podobě, která dává prostor samotným písničkám, jejich textům i kontaktu s publikem. Fanoušci se tak mohou těšit na večery, které budou mít výrazně komornější charakter než letní festivaly a velké samostatné koncerty. Zároveň ale nepůjde o žádné „ztišené“ koncerty v pravém slova smyslu – energie a náboj, které jsou pro Divokýho Billa typické, zůstávají i v akustickém provedení.
Navíc bude mít letošní série ještě jeden speciální význam. Vzhledem k dalším plánům kapely půjde na několik let o poslední možnost vidět Divokýho Billa na podobném turné v klubech a kulturních domech. Kdo si tak chce kapelu užít v komornějším prostředí a být s ní doslova pár metrů od pódia, má šanci.
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