Dirigent Jakub Hrůša se od roku 2028 stane prezidentem Smetanovy Litomyšle

Světově uznávaný dirigent Jakub Hrůša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. Bude se podílet především na přípravě významných uměleckých projektů, rozvoji mezinárodních partnerství a posilování postavení Smetanovy Litomyšle v zahraničí. V roli prezidenta vystřídá Pavla Kysilku.
"Smetanova Litomyšl je festival, který mám nesmírně rád, na kterém diriguji a jehož se účastním jako posluchač už mnoho let. Od roku 2028/2029 mi byla svěřena úžasná nová role prezidenta tohoto festivalu. Velice si toho vážím a vnímám ji jako něco, co vyvěrá z mé úzké spolupráce s Českou filharmonií, naším předním orchestrem, jehož se stanu téhož roku hudebním ředitelem a šéfdirigentem. Chtěl bych umělecké síly tohoto skvělého tělesa a reputaci Smetanovy Litomyšle organicky napojit," uvedl ve svém videopozdravu ředitel Královské opery v Covent Garden a designovaný šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie Hrůša.
"Na svých cestách v zahraničí a konečně i u nás se účastním mnoha úžasných projektů, čerpám mnoho inspirace, setkávám se se skvělými lidmi. A tohle všechno bych chtěl v jakémsi smysluplném propojení přinést na náš úžasný litomyšlský festival," dodal.
Hrůšovo jmenování prezidentem festivalu je podle ředitele Smetanovy Litomyšle Michala Medka pro festival logickým krokem. "Možnosti SmetaNOVÉHO sálu nám otevírají prostor pro projekty, které vyžadují špičkové umělce, pečlivou přípravu i spolupráci napříč institucemi a zeměmi. Věříme, že zkušenosti, kontakty a renomé Jakuba Hrůši budou pro další směřování festivalu mimořádně cenné," uvedl Medek. SmetaNOVÝ sál bude letos novou hlavní scénou festivalu. Vznikne na druhém nádvoří litomyšlského zámku. Autorem speciální konstrukce s pojízdnou střechou je architekt Josef Pleskot.
Právě projekty vznikající přímo pro Litomyšl jsou jedním z nejvýraznějších pilířů festivalu. Vlastní pořady jeho organizátoři považují za zásadní součást jeho identity a příležitost k realizaci jedinečných uměleckých projektů. "Letos se diváci mohou těšit například na Hubičku připravovanou v rámci Operní líhně pro mladé pěvce, Händelovu Susannu s Collegiem 1704 a Václavem Luksem, světovou premiéru Divadla světla souboru Geisslers Hofcomoedianten nebo novou rodinnou operu Mendel Megaking inspirovanou životem Gregora Johanna Mendela, zakladatele genetiky. Mimořádnou událostí bude také uvedení Gershwinova Porgyho a Bess se sólisty Metropolitní opery v New Yorku a milánské La Scaly," řekl umělecký ředitel festivalu Marek Šulc.
Letošní 68. ročník Smetanovy Litomyšle se koná od 12. června do 5. července. Hlavní program bude hostit druhé nádvoří státního zámku Litomyšl v zastřešeném SmetaNOVÉM sále. Další koncerty budou v Zámecké jízdárně, ve Smetanově domě, v Piaristickém chrámu a na dalších místech ve městě. Kompletní program se nachází na stránkách festivalu.
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