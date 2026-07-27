Diana Rossová se dostala i do Guinnessovy knihy rekordů. Zpěvačka vystoupí v Plzni

Americká hudební legenda Diana Rossová byla ve své době ikonou srovnatelnou s legendárními Beatles či s Elvisem Presleym. Zpívá hlavně soul, rhytm&blues a pop, ale v úctě ji mají i milovníci opery či tvrdého rocku. České publikum ji poprvé na vlastní oči uvidí a uslyší ve středu 29. července v plzeňském amfiteátru Lochotín.
S kudrnatým účesem, zářivým úsměvem a jiskřivýma očima Rossová proslula jako členka skupiny The Supremes a později i sólově. Příležitostně hrála také ve filmu. Ve dvaaosmdesáti letech má za sebou oslnivou kariéru, ale také pár skandálů.
Mladší generace znají Dianu Rossovou hlavně jako přítelkyni Michaela Jacksona, která byla inspirací pro jeho plastické operace - toužil se jí podobat a mít také tak jemný nos, krásné tváře a oči. Tato americká zpěvačka, herečka, producentka a návrhářka kostýmů zářila na hudební scéně především v 60. a 70. letech minulého století, pojmem je ale dodnes.
Nemůžete jen tak čekat
Dokazuje to i její poslední, šestadvacáté řadové album s názvem Thank You z roku 2021, první deska po patnáctileté pauze. Ke spolupráci na něm si Rossová přizvala například producenta Jacka Antjjonofova, který je podepsaný i pod deskami současných hvězd Taylor Swiftové nebo Lany Del Rey. Za více něž šest desítek let na hudebním výsluní natočila hity jako Endless Love, I am Coming Out nebo Ain´t No Mountain High Enough. V roce 1993 se dokonce dostala do Guinnessovy knihy rekordů coby nejúspěšnější zpěvačka všech dob.
"Nemůžete jen tak sedět a čekat, až někdo jiný splní váš zlatý sen, musíte si za ním jít sami," řekla kdysi rodačka z průmyslového města Detroit, která vyrůstala v prostředí tamních činžáků v rodině se šesti dětmi. Už jako malá zpívala a tajně snila o tom, že se bude hudbě věnovat profesionálně.
Trio, v němž Diana vyčnívala
Na střední škole se stala členkou dívčího souboru nazvaného The Primettes. Z této skupiny se utvořilo nejdřív kvarteto a později jen trio s názvem The Supremes: Diana Rossová, Mary Wilsonová a Florence Ballardová. A díky legendární detroitské nahrávací společností Motown Records skupina pořídila první nahrávky.
Časem začala Diana vystupovat do popředí. Například když v roce 1965 zpívaly The Supremes jeden ze svých největších hitů Stop! In The Name of Love, stály sice na pódiu společně, ale už tehdy to spíš vypadalo jako Diana a její sboristky. Za jedenáct let nahrály The Supremes dvanáct hitů, které se vyšplhaly na první příčku americké hitparády, patřily k nim například singly Baby Love či You Keep Me Hangin´On. V roce 1970 se nakonec Diana Rossová vydala na sólovou dráhu.
A opět jeden úspěch střídal druhý. Vydala desítky alb, prodala stovky milionů desek, uvedli ji do Rokenrolové síně slávy a několikrát získala nominaci na Grammy. Nejprodávanějším albem její kariéry se stalo jedenácté studiové album Diana z roku 1980, kterého se prodalo víc než deset milionů kopií. "Stát se divou trvá dlouho," zhodnotila kdysi svou kariéru, ale v jejím podání to vypadalo celkem jednoduše.
Lituji, že jsem vyklidila pole
Úspěch slavila i na filmovém plátně. Za životopisné drama Billie zpívá blues, které mělo premiéru roku 1972, získala nominaci na Oscara. Film to byl strhující, stejně jako Dianin výkon. Převtělila se do legendární jazzové zpěvačky Billie Holidayové tak dokonale, že diváky z jejího výkonu mrazilo.
Do dalšího snímku Mahogany z roku 1975 si Rossová sama navrhla všechny kostýmy. A spolu s Michaelem Jacksonem, pro něhož se stala doslova múzou, si zahrála v muzikálu Čaroděj z roku 1978, inspirovaném Čarodějem ze země Oz. Na začátku 90. let ale odmítla zahrát si po boku Kevina Costnera ve filmu Osobní strážce. "Nikdy toho nepřestanu litovat. Vyklidila jsem pole a film udělal hvězdu z Whitney Houstonové," nechala se slyšet.
Bouřlivý milostný život
Vztahy oslnivé divy s muži nebyly právě jednoduché a románků prožila nespočet. V polovině 60. let začala žít s Berrym Gordym, šéfem nahrávací společnosti Motown. V roce 1971 se jim narodila dcera Rhonda, dnes také herečka a zpěvačka, kterou později vychovával Dianin první oficiální manžel Robert Ellis Silberstein. Vzala si ho roku 1971 a vydrželi spolu šest let. To už měla malá Rhonda dvě sestry, Tracee a Chudney.
Diana pak chodila s Genem Simmonsem ze skupiny Kiss, notorickým hollywoodským sukničkářem Warrenem Beattym nebo s Barrym Gibbem ze skupiny Bee Gees. Své druhé manželské ano řekla norskému obchodníkovi a horolezci Arnemu Nassovi, pokořiteli Mount Everestu. Porodila mu dva syny a v roce 2000 se s ním rozvedla. Poté asi rok žila s hollywoodským hercem Jonem Voightem.
Příběh Rossové a jejích The Supremes inspiroval vznik muzikálu a pozdějšího filmu Dreamgirls (2006). V listopadu 2016 obdržela diva od amerického prezidenta Baracka Obamy nejvyšší americké civilní vyznamenání - prezidentskou Medaili svobody. Bulvární média svého času s oblibou propírala její alkoholové poklesky, dnes si už ale podle svých slov užívá hlavně rodinného života.
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