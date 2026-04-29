Devětasedmdesátiletá kmotra punku dostane Cenu princezny asturské v kategorii umění

Americká zpěvačka Patti Smithová, přezdívaná kmotra punku, obdrží letošní španělskou Cenu princezny asturské v kategorii umění, informovala ve středu nadace, která toto ocenění uděluje. Devětasedmdesátiletá Smithová je také spisovatelkou, textařkou, básnířkou či fotografkou a Nadace princezny asturské ocenila i její boj za lidská práva.
Cena v kategorii umění je první Cenou princezny asturské, která letos byla oznámena. Ocenění se předávají v říjnu v severošpanělském Oviedu.
„Patti Smithová se stala kulturní ikonou posledních pěti desetiletí a podle odborníků její kariéra překročila hranice hudby,“ uvedla španělská nadace a připomněla její poezii, fotografie či videoinstalace. „Smithová, obdařená mimořádným charismatem, spojila práci i s různými politickými a sociálními kauzami a je považována za ikonu aktivismu a boje za občanská práva,“ dodala organizace, která tyto ceny uděluje od roku 1981.
Smithová, jejíž celoživotní láskou je tvorba prokletých básníků či beatniků, vystoupila mnohokrát i v Česku, k němuž má zvláštní vztah i díky kytaristovi a skladateli Ivanu Královi. Ten pro ni napsal řadu písní, včetně slavné Dancing Barefoot, a s Patti Smith Group vydal několik desek. Zemřel v roce 2020.
Loni Smithová i v Praze koncertem připomněla 50. výročí svého debutového alba Horses, které hudební odborníci považují za jedno z nejdůležitějších alb populární hudby, jež ovlivnilo generace rockerů.
Cena princezny asturské se do roku 2014 jmenovala Cena prince asturského, což byl tehdy nynější španělský král Felipe VI. Garantem ceny se po něm stala starší z jeho dvou dcer, princezna Leonor, jako následnice trůnu. Cena se uděluje v osmi kategoriích, včetně literatury, vědeckotechnického výzkumu, mezinárodní spolupráce či sportu. Za humanitní vědy ji v roce 1997 dostal i tehdejší český prezident Václav Havel.
V kategorii umění tuto cenu dostali například herečka Meryl Streepová, režiséři Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Woody Allen či Pedro Almodóvar, hudebník Bob Dylan nebo architekt Oscar Niemeyer.
