Deska plná vděku a povzbudivých písní. Bryan Adams ji přiveze do Prahy

Zpívá na něm, že je "tak šťastný, až mě to bolí". Své loňské album So Happy It Hurts přijede kanadský zpěvák a fotograf Bryan Adams koncem roku představit do pražské O2 areny. V rámci světového turné zde vystoupí 16. prosince. Vstupenky v cenách od 1490 korun budou v prodeji od pátku, oznámila česká pobočka agentury Live Nation, která koncert pořádá.

Třiašedesátiletý Adams vystupuje v Česku pravidelně. Před pěti lety se představil v ostravské sportovní hale, předtím hrál v Brně nebo v Praze. Roku 2012 rozezpíval publikum v libereckém areálu Vesec na festivalu Benátská noc.

První písně začal psát roku 1977, nejprve pro jiné interprety: kanadské rockové kapely Loverboy a BTO nebo pro zpěvačku Bonnie Tyler. Navázal stálou spolupráci se skladatelem a hudebníkem Jimem Vallancem, sám pak debutoval v roce 1979. Až po čtyřech letech měl první hit Straight From The Heart. Dnes je nejznámější díky písním jako Summer of '69 nebo Heaven. Vydal patnáct studiových alb, prodal přes 100 milionů nahrávek a jeho songy zněly také ve filmech, například (Everything I Do) I Do It For You je známá z Robina Hooda - Krále zbojníků z roku 1991 s hercem Kevinem Costnerem v hlavní roli.

Poslední dobou má Adams plodné období nejen proto, že začal znovu natáčet své starší hity. Zatímco nahrával loňskou desku So Happy It Hurts, napadaly ho další kompozice. Protože tou dobou se po světě ještě šířil koronavirus, sám si obstaral většinu nástrojů. "Vždycky jsem třeba snil o tom, že budu v nějaké kapele bubnovat. Těsně před začátkem pandemie jsem si konečně koupil bicí, tak to do sebe pěkně zaklaplo," popsal agentuře AP. Podle ní se album, které letos představí v Praze, nese na povznášející vlně, je plné vděku a písní s optimistickými či povzbudivými názvy jako You Lift Me Up, I've Been Looking for You nebo Let’s Do This.

Bryan Adams pracuje také jako fotograf. Roku 2015 získal čestné stipendium Královské fotografické společnosti v Londýně. Kromě toho je filantropem, napsal několik kompozic pro charitativní účely jako All for Love s kolegy Rodem Stewartem a Stingem na podporu boje proti rakovině. Mimo jiné spolupracoval s Nadací Terezy Maxové dětem. Nafotil pro ni kalendář na rok 2007, čtyři roky nato někdejší české modelce na koncertě v pražské O2 areně věnoval hit Heaven a roku 2014 se zúčastnil charitativní přehlídky, kterou v české metropoli pořádala.