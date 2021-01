Dělali hip hop i knihy. Vladimir 518 a spol. končí s vydavatelstvím BiggBoss

Přední české hiphopové vydavatelství BiggBoss, které stálo za nahrávkami kapel PSH, WWW, Atavists či Hentai Corporation, ke konci roku 2021 skončí. Firma spojená především s raperem a výtvarníkem Vladimirem 518 se tak rozhodla proto, aby "síla, se kterou jsme pracovali na našich projektech, nezačala pomalu slábnout".

Na konec vydavatelství upozornila Česká televize. Podle Vladimira 518, vlastním jménem Vladimíra Brože, se rozhodli přestat proto, že byli úspěšní. "Začal jsem se obávat, že tomu dojde síla a dech. Takže v ten správný čas, kdy mám pocit, že nás čeká neuvěřitelně silný rok, jsem si řekl, že by bylo perfektní to ukončit," vysvětlil.

"Vydavatelství svou funkci splnilo. Moc nás bavilo a chceme jít dál. Chceme otevírat nové dveře," dodal hudebník Mike Trafik, další z provozovatelů labelu. Ten s Vladimirem 518 založil Aleš Víšek, který se staral o koncerty skupiny PSH, Trafik byl společníkem od roku 2016.

Provozovatelé zprávu prvně zveřejnili na Facebooku. "Vše, co se stalo, bylo minimálně pro nás samotné naprosto unikátní a víme, že se ke všem těmto konkrétním zážitkům budeme moci vracet po zbytek celého života. A to dokonce s vědomím, že mnoho z nich přetrvá například v podobě vinylu, CD, knihy, videoklipu, merche nebo grafiky," napsali.

BiggBoss začal jako vydavatelství pod názvem Terrorist, současné jméno a podobu společnosti s ručením omezeným má od prosince 2006. Proměnil se z hiphopového labelu a knižního nakladatelství ve volnou kulturní platformu.

Knižní sekci měl na starosti grafik Jan Havel. Před pár lety se firma přestěhovala do Nuslí, kde měla na pár stovkách metrů čtverečních k dispozici tiskovou dílnu, studia, sklady i zasedací místnosti.

Mezi komerčně nejúspěšnější projekty labelu patřily nahrávky Vladimira 518 či skupiny PSH a knižní trilogie o městských subkulturách Kmeny, na kterou navázala výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně.

BiggBoss publikoval také monografie umělců Michala Škapy, Krištofa Kintery, Matyáše Chocholy, Vladimíra Ambroze, Davida Černého, Lubomíra Typlta nebo skupiny Tata Bojs či vizuální katalog k výstavě Obrazy konců dějin, ohlížející se za roky 1985 až 1995.

Z nahrávek BiggBossu na cenách Anděl uspěla či na ně byla nominována alba Vladimira 518, interpreta Smacka, skupin PSH nebo WWW.

Účetní závěrky a výroční zprávy ve veřejně přístupném obchodním rejstříku za poslední roky chybí. Před pěti lety ale Vladimir 518 řekl Hospodářským novinám, že obrat BiggBossu se pohybuje v milionech korun. "Je ale důležité si uvědomit, že to nevnímáme jako podnikání. Kdybych chtěl podnikat, nebudu mít BiggBoss, ale něco jiného. Můžu se slušně živit koncerty. A kašlat na ztrátové projekty. Mám ale ambice hledat přesah, dotýkat se víc témat," vysvětloval.

Letos ještě BiggBoss vydá několik nových desek, například od Vladimira 518 a DJ Wiche, dále alba raperů Oriona a Mikea Trafika, interpreta 7krát3 či skupiny WWW.

Chystá také velkou dvojknihu věnovanou architektuře v letech 1958 až 1989. "Je to projekt, na kterém pracuji už víceméně patnáct let a teď je do něj zapojeno přibližně dvacet autorů," doplnil Vladimir 518.