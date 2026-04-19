Dcera Karla Gotta Charlotte vydá svůj debutový singl. Natáčela ho v Londýně

Zpěvačka a autorka Charlotte Gott za pár dní odstartuje svoji hudební kariéru a vyšle do světa debutový singl. První ukázku z připravovaného EP, které vyjde na podzim letošního roku, vydá v den svých dvacátých narozenin 30. dubna 2026.
Skladba s názvem In Too Deep vznikla v londýnském studiu Eastcote pod vedením producenta Sachy Skarbeka. Ten je mj. autorem globálního hitu Wrecking Ball od Miley Cyrus či písně You're Beautiful, kterou nazpíval britský písničkář James Blunt.
Skladba s názvem In Too Deep se žánrově pohybuje na pomezí současného R&B a popu. Autory hudby i textu jsou Charlotte Gott, Alfie Rudman a Winnie Sandy. EP vyjde pod mezinárodním labelem Billion Streams Ententainment a nabídne pět skladeb, které vznikaly v průběhu posledních dvou let.
Charlotte Gott se jako zpěvačka představila veřejnosti už v roce 2016 (to jí bylo deset let), kdy se svým otcem Karlem Gottem nazpívala písničku Andělská k filmu Anděl páně 2. V roce 2019 pak společně nahráli duet Srdce nehasnou a o tři roky později na koncertu Pocta Karlu Gottovi v pražské O2 areně zpívala s Darou Rolins písničku Zvonky štěstí.
