Dáša zpívá Hanu. V Obecním domě zazní nesmrtelné šansony Hany Hegerové

"Slyšela jsem, jak dělá moje písničky, a líbí se mi. Je dobře, když někdo zpívá mé věci," uvedla sama Hana Hegerová v knize Carmen. Právě tato slova se pro Zázvůrkovou stala motivací k vytvoření celého projektu. Její cesta k repertoáru Hany Hegerové nebyla náhodná. Nekorunovanou královnu československého šansonu obdivovala od svých mladých let a osobní setkání s ní jí změnilo životní i uměleckou dráhu.
"Když jsem hrála roli Vanilky v Dobře placené procházce v Národním divadle, paní Hegerová se přišla podívat a po představení mě nechala zavolat. Řekla mi: Vy jste vyšla na jeviště a já z vás nespustila oči. Dodnes mám husí kůži, když si na to vzpomenu," říká Zázvůrková.
Po sérii osobních setkání dala Hana Hegerová Dáše Zázvůrkové svolení šířit její písně dál. Tak vznikl koncertní program, který budou moci diváci zhlédnout příští rok ve Smetanově síni Obecního domu. Jako hosté se na něm objeví například hudebník a zpěvák David Kraus či herec Antonín Holub.