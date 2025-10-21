Hudba

Dáša zpívá Hanu. V Obecním domě zazní nesmrtelné šansony Hany Hegerové

před 2 hodinami
Zpěvačka a herečka Dáša Zázvůrková vzdá hold první dámě českého šansonu speciálním koncertem v Obecním domě s názvem Dáša Zázvůrková zpívá Hanu Hegerovou. Ten se uskuteční jen pár dní po nedožitých 95.narozeninách šansoniérky, a to 26. října 2026. Zázvůrková tím naváže na své stejnojmenné album, které vyšlo letos v květnu na vinylu a streamingových platformách.
Zpěvačka a herečka Dáša Zázvůrková vzdá v roce 2026 hold první dámě českého šansonu speciálním koncertem v pražském Obecním domě.

"Slyšela jsem, jak dělá moje písničky, a líbí se mi. Je dobře, když někdo zpívá mé věci," uvedla sama Hana Hegerová v knize Carmen. Právě tato slova se pro Zázvůrkovou stala motivací k vytvoření celého projektu. Její cesta k repertoáru Hany Hegerové nebyla náhodná. Nekorunovanou královnu československého šansonu obdivovala od svých mladých let a osobní setkání s ní jí změnilo životní i uměleckou dráhu.

"Když jsem hrála roli Vanilky v Dobře placené procházce v Národním divadle, paní Hegerová se přišla podívat a po představení mě nechala zavolat. Řekla mi: Vy jste vyšla na jeviště a já z vás nespustila oči. Dodnes mám husí kůži, když si na to vzpomenu," říká Zázvůrková. 

Po sérii osobních setkání dala Hana Hegerová Dáše Zázvůrkové svolení šířit její písně dál. Tak vznikl koncertní program, který budou moci diváci zhlédnout příští rok ve Smetanově síni Obecního domu. Jako hosté se na něm objeví například hudebník a zpěvák David Kraus či herec Antonín Holub.

 
