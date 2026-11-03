Další hvězdou Rock for People budou Parkway Drive, speciálním hostem Evanescence

Další hvězdou festivalu Rock for People bude australská metalcorová kapela Parkway Drive, která v Parku 360 v Hradci Králové vystoupí 4. června. Zařadí se k již oznámeným headlinerům Blink-182 a Faith No More. Role speciálního hosta připadne americké formaci Evanescence v čele s charismatickou zpěvačkou Amy Leeovou.
Pořadatelé v úterý oznámili dalších 45 interpretů. Mezi nimi jsou i indie-popoví Bastille, kteří se do Hradce vrátí po 12 letech. Rock for People se uskuteční 2. až 5. června příštího roku. ČTK o tom informovala mluvčí festivalu Anna Portešová.
"Dramaturgie Rock for People pro nás byla vždycky o hledání rovnováhy - přivážíme ty největší arénové hvězdy současnosti, zároveň ale dáváme velký prostor novým hudebním trendům a divočejším klubovým kapelám," uvedl ředitel festivalu Luděk Motyčka.
Evanescence se na pódium Rock for People vrátí po deseti letech. Držitelé dvou cen Grammy s charakteristickým rukopisem ponurých rockových kytar, symfonických melodií a uhrančivého hlasu Amy Leeové připomenou klasiky z debutu Fallen jako Bring Me To Life či My Immortal. Chybět nebude ani čerstvá tvorba v čele s novým albem Sanctuary.
Žánrový rozptyl programu potvrdí nizozemský fenomén Joost, který svým energickým mixem rapu a elektroniky v posledních letech válcuje evropská pódia poté, co na sebe v roce 2024 strhl celosvětovou pozornost na Eurovizi. Program doplní i kanadská pop-punková stálice Simple Plan s generačními hity jako I'd Do Anything, I'm Just A Kid, Welcome To My Life nebo Perfect.
O temnější a tvrdší pasáže programu se postará německá thrash metalová legenda Kreator. Její deska Gods of Violence se vyšplhala na vrchol německých hitparád a skladba Pleasure to Kill z roku 1986 zazněla v kultovním seriálu Dark od Netflixu. Emo vlnu zastoupí populární Hawthorne Heights nebo Hot Mulligan.
Mezi další jména, která se objeví v programu festivalu, patří například Showing Teeth mixující progresivní metalcore s deathcorem. Žánrovou bohatost programu dokazuje americká rocková stálice Daughtry, osobitá rapperka Rico Nasty, německá punk-rocková kapela Donots nebo sólový projekt Einara Solberga, frontmana Leprous. Domácí scénu bude na festivalu reprezentovat kapela Chinaski.
Loni festival Rock for People oslavil jubilejních 30 let programem v čele s Linkin Park, Slipknot, Guns N' Roses, Sex Pistols, Avenged Sevenfold, poprvé trval pět dnů. Dorazilo rekordních 50 000 návštěvníků.
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