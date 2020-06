Dalajlama natočil své první album. Hudba spojuje lidi, vysvětluje

Příští měsíc, kdy oslaví 85. narozeniny, vydá Jeho Svatost dalajlama své první album. Tibetský duchovní, který od roku 1959 působí v exilu, jej natočil s novozélandskou buddhistkou. Na desce hostuje hráčka na sitár Anouška Šankarová, dcera slavného Raviho Šankara.

Když byla Junelle Kuninová jednou vystresovaná z práce v novozélandské bance a chtěla se uklidnit, začala na internetu hledat hudbu kombinovanou s hlasem tibetského duchovního dalajlamy. Žádnou ale nenašla. Muzikantka a praktikující buddhistka proto dalajlamovu úřadu navrhla, aby s ní natočil album, které propojí duchovní učení s hudbou.

Jak popisuje agentura AP, tibetský duchovní napoprvé odmítl. Kuninová se však nedala odbýt a při cestě do Indie, kde zpravidla mívá příležitost dalajlamu vidět, jednomu z jeho asistentů předala dopis. Pět let nato vzniklo album nazvané Inner World (Vnitřní svět), na němž dalajlamovo učení a mantry doprovází hudba.

Deska vyjde 6. července, kdy tibetský duchovní oslaví 85. narozeniny.

"Nikdy jsem ho neslyšela takhle mluvit. Opravdu se pro to nadchl a začal mi vysvětlovat, jak je hudba důležitá," popisuje Kuninová. "Naklonil se ke mně, oči mu zářily, mnul si ruce. Mluvil o tom, jak hudba dovede spojit lidi způsobem, jakým to sám nedokáže, jak umí překonat rozdíly a vrátit nás k naší dobré povaze a dobrosrdečnosti," líčí.

Při další cestě do Indie v roce 2015 pak Kuninová sepsala seznam témat a manter, které by se podle ní na album hodily. Stejně tak na desku zařadila své rozhovory s dalajlamou. Tibetský duchovní na nahrávce recituje mantry sedmi buddhů a mluví o moudrosti, odvaze, uzdravování nebo dětech, líčí agentura AP.

Deska doprovázená bukletem obsahuje 11 skladeb, tu nazvanou Compassion vydavatelství zveřejnilo toto úterý.

Skladba Compassion z dalajlamova alba Inner World. | Video: Inner World Project

Když se Junelle Kuninová vrátila z Indie, její manžel, rovněž hudebník a producent Abraham Kunin, jí pomohl s komponováním. Cílem bylo doprovodit dalajlamova slova a modlitby takovými zvuky, aby zdůraznily sílu buddhistického učení.

Přestože deska začala vznikat před pěti lety, podle Kuninové působí zvlášť aktuálně dnes. "Cílem je pomáhat lidem. Není to dokonce ani buddhistický projekt, má to ulehčit lidem v každodenních situacích," popisuje hudebnice, podle níž album Inner World působí zvlášť naléhavě v dnešní společenské situaci.

Výtěžek z prodeje půjde americké neziskové organizaci Mind & Life Institute nebo mezinárodnímu vzdělávacímu programu SEE Learning, který dalajlama vymyslel ve spolupráci s americkou Emory University ve státě Georgia.

V písni Ama La, která vzdává poctu matkám, jako host účinkuje sitáristka Anouška Šankarová. Ta se s dalajlamou prvně setkala díky svému otci, dnes již nežijícímu slavnému hráči na sitár Ravimu Šankarovi. Pozvání na desku považuje Šankarová za poctu.

"Dostala jsem krásný záznam dalajlamova hlasu. Mluvil tak, že to podněcovalo představivost, bylo zjevné, v jakém je rozpoložení. Díky tomu, jak jednoduše jeho řeč plynula, jsem k tomu mohla začít hrát a vymyslet doprovod," popisuje Šankarová.

"Smyslem mého života je co nejvíc sloužit," vysvětluje dalajlama v ukázce z alba. | Video: Inner World Project

Na desce podle agentury AP účinkují i další hosté. Největší podíl na vzniku hudby však má Abraham Kunin, který hraje na kytary, perkuse i bicí a také obstaral syntezátorový doprovod.

Jeho manželka desku produkovala a zpívá ve třech skladbách včetně Purification (Očista). Když ji natáčela na klavír, myslela prý na svou matku, jež byla zrovna v nemocnici. Tou dobou už se po světě šířila epidemie koronaviru.

"Opravdu jsem se bála, že ji ztratíme. A tak jsem do té písně dala všechno, co bych chtěla, aby maminka cítila a slyšela před svou smrtí," popisuje Kuninová.

Její matka nakonec přežila, na nemoc covid-19 však zemřel Kuninové bratranec, kterého rodina kvůli opatřením v souvislosti s šířením koronaviru ani nemohla řádně uctít. Manželé mu tak na počest věnovali alespoň píseň o očistě, uzavírá agentura AP.