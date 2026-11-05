Copatá holčička z Grinche, která chtěla hrát Hannu Montanu. Teď míří do Prahy s rockovým nářezem

Holčička s bizarním účesem, která obměkčila Grinche, už dávno nevyhlíží Vánoce se sepjatýma rukama. Taylor Momsenová vyměnila pohádkový svět za rocková pódia a jako zpěvačka The Pretty Reckless přijede 16. listopadu do pražského Fora Karlín. Kapela se zastaví v Praze v rámci celosvětového turné ke svému pátému albu Dear God.
Pamatujete na malou Cindy Kdovíkovou z filmového Grinche s Jimem Carreym? Ano, na tu drobnou blondýnku s účesem, který vypadal jako samostatný architektonický projekt. Ve filmu z roku 2000 ji ztvárnila Taylor Momsenová, která v polovině listopadu zavítá se svou kapelou The Pretty Reckless do Prahy.
Za roli Cindy byla dokonce nominována na Young Artist Award za nejlepší vystoupení ve filmu pro dítě pod deset let, na Blockbuster Entertainment Award za Oblíbenou novou tvář ve filmu a na Saturn Award za Mladou herečku.
Ve škole jí ale Grinch zrovna nepomohl. V podcastu Podcrushed, který spolumoderuje její někdejší seriálový kolega Penn Badgley, vzpomínala, že se jí děti kvůli filmu soustavně posmívaly. Často prý ani neznaly její jméno, byla pro ně jednoduše „holka z Grinche“.
Vedle toho si zahrála třeba ve druhém dílu Spy Kids nebo v dramatu Paranoid Park režiséra Guse Van Santa. Před kamerou se ale objevila už ve třech letech v reklamě pro firmu Shake ’n Bake. Usilovala také o hlavní roli dnes populární Hanny Montany ve stejnojmenném seriálu, ta však nakonec připadla Miley Cyrus.
Jenny ze Super drbny
Než se Taylor Momsenová naplno chopila mikrofonu, stihla si po Grinchovi ještě odskočit do úplně jiné pohádky: na newyorský Manhattan mezi bohaté, krásné a intrikující hrdiny seriálu Super drbna (Gossip Girl).
Jako Jenny Humphreyová, mladší sestra jednoho z hlavních hrdinů a ambiciózní začínající návrhářka, se tam snažila prorazit do světa, v němž je správná kabelka skoro stejně důležitá jako správná známost.
Mezi kolegy ze Super drbny se prý ale cítila osamělá. Byla výrazně mladší než většina hlavních představitelů a podle svých slov nezapadala ani mezi ně, ani mezi přátele Connora Paola, který hrál Erika van der Woodsena. Právě v té době se pro ni hudba stávala útočištěm – místem, kde mohla psát písně, vyjádřit své pocity a cítit se dobře sama se sebou.
The Pretty Reckless, kapelu, jejíž název v překladu znamená Celkem bezohlední, založila v roce 2009, ještě během účinkování v Super drbně. Producenty seriálu nakonec přesvědčila, aby její postavu z dalšího natáčení vyškrtli, aby se mohla věnovat koncertování.
Od vinilů s Beatles k hardrocku
S debutem Light Me Up (2010) a singlem Make Me Wanna Die vykročila k syrovému žánru na pomezí hard rocku, grunge a metalu, byť v písních často tematizuje rock-and-roll.
K hudbě ji přivedla otcova sbírka vinylů. Zásadní objev pro ni představovali Beatles, které poznala právě díky otcovým deskám. V rozhovoru pro Bustle jim připsala zásluhu na tom, že si hudbu vůbec zamilovala.
Turné s idolem, které skončilo tragicky
Vedle Johna Lennona se jejím velkým vzorem stal Chris Cornell z kapely Soundgarden, se kterým dokonce vyrazila na vysněné turné - The Pretty Reckless mu dělali předskokany v roce 2017.
Splněný sen ale skončil tragicky: Cornell přímo během rozjetého společného turné po jednom z koncertů spáchal sebevraždu. Oběšený zpěvák byl ráno nalezen mrtvý ve svém hotelovém pokoji v Detroitu. Bylo mu pouhých 52 let.
O rok později přišla Momsenová také o producenta a blízkého přítele Kata Khandwalu, kterého považovala za neoficiálního pátého člena kapely.
V nejtěžším období podle svých slov nedokázala hudbu ani poslouchat. Postupně se k ní vracela přes nahrávky z dětství – od Beatles přes Led Zeppelin až k Soundgarden, které zpočátku nemohla poslouchat bez bolesti. Z tohoto návratu nakonec vyrostla deska Death by Rock and Roll. Šlo o oblíbené úsloví producenta Khandwaly; Momsenová ho v rozhovoru pro NME vysvětlovala naopak jako jakýsi životní bojový pokřik.
Titulní skladba tohoto alba přinesla skupině už páté prvenství v americkém žebříčku Billboard Mainstream Rock Airplay – jako první kapele se zpěvačkou v čele.
Od dětské role tak vedla pořádně hlučná cesta: někdejší obyvatelka pohádkového Kdovíkova dnes stojí v čele hardrockové kapely The Pretty Reckless, která je založena hlavně na zpěvaččině výrazném hlasu, který je drsný, silný, ale i křehký a zranitelný zároveň.
I díky tomu si je jako předskokany v minulosti vybrali The Rolling Stones nebo AC/DC. Letos formace dorazí i do Prahy a slibuje nekompromisní sólovou show. Kapela totiž nedávno vydala svou pátou desku s názvem Dear God a k ní nyní vyrazila na doprovodné turné. V rámci toho zavítá už 16. listopadu 2026 i do pražského Fora Karlín.
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